CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu scorul de 3-0, la seturi 25-13, 25-21, 25-20, pe teren propriu, în primul meci din play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin.

Faza a doua a campionatului Diviziei A1 la volei masculin a debutat in 9 martie, cu meciul dintre Dinamo București și Știința Explorări Baia Mare, echipele de pe locurile 2 și 7 la finalul sezonului regulat. A fost un campionat mai disputat ca altădată. Dacă patru sezoane la rând competiţia a fost dominată de CSM Arcada şi titlul a poposit în vitrina cu trofee a gălățenilor, anul acesta lucrurile s-au schimbat. Echipele din fruntea clasamentului și-au dobândit alte valențe, ceea ce a determinat o nouă ierarhie.

CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu scorul de 3-0, la seturi 25-13, 25-21, 25-20, joi, pe teren propriu, în primul meci din play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin. Sergio Luiz Felix Junior a fost cel mai bun dinamovist, cu 20 de puncte, susţinut de Bozidar Cuk şi Rareş Bălean, câte 12 puncte fiecare. De la băimareni cel mai bun a fost Cheagă cu 9 puncte, urmat de Tarța cu 7 puncte.



Meciul al doilea al acestei serii e programat pe 25 martie, în Baia Mare. Conform regulamentului, sistemul de joc din sferturile de finală este ”cel mai bun din trei meciuri”. Un eventual meci decisiv, al treilea, se va juca la Bucureşti, pe 1 aprilie. Învingătoarele vor juca în semifinale, iar învinsele pentru locurile 5-8, tot după sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”. Celelalte dueluri din play-off sunt CSA Steaua – CSM Constanţa, SCM ”U” Craiova – CS Rapid şi CSM Arcada Galaţi – SCM Zalău.

Formaţia pregătită de Sergiu Stancu, Arcada Galați, care a încheiat sezonul regulat pe locul 3, porneşte ca favorită cu ocupanta locului 6.

„A venit momentul să tragem linie şi să punem cap la cap tot ce am adunat în acest sezon regulat. Urmează partea cea mai importantă şi mai frumoasă a acestui an, cu meciuri tari. Consider că acest sezon este unul din cele mai disputate din ultimii ani. Vom juca primul meci din play-off cu cei de la Zalău, după care vom avea Cupa României şi, ulterior, vom continua cu returul la Zalău. Vom fi montaţi 100% pentru meciurile care urmează şi mergem cu gândul să câştigăm tot ce se poate”, a declarat căpitanul CSM Arcada Galați, Marian Bala.