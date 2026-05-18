Performanță istorică în voleiul românesc. Dinamo București este din nou campioana României, obținând al 2-lea titlu consecutiv și al 20-lea trofeu din istoria clubului. Lupta pentru marea coroană a oferit un spectacol de gală, titlul fiind decis în meciul 5 al finalei împotriva celor de la Arcada Galați. Scorul general de 3-2 la meciuri, cu 3 partide încheiate în prelungiri, reflectă echilibrul perfect dintre cele 2 forțe ale campionatului.

Meciul decisiv de la București a fost o adevărată dramă în 5 acte. Dinamo a început în forță și a condus cu 2-0 la seturi, însă echipa lui Sergiu Stancu a refuzat să cedeze. Impulsionați de ucraineanul Vasyl Tupcii, gălățenii au revenit spectaculos și au egalat situația la seturi. Totul s-a decis în tie-break, unde suspansul a atins cote maxime. Arcada a condus cu 3-0 și ulterior cu 10-9, însă dinamoviștii au întors incredibil tabela și s-au impus cu 15-13. Scorul final pe seturi a fost 25-19, 25-20, 19-25, 17-25 și 15-13.

Echilibrul din teren s-a văzut și în cifrele realizatorilor. De la Dinamo, Mircea Peța a fost omul meciului cu 22 de puncte, fiind desemnat și MVP-ul finalei, ajutat de Petar Premovic cu 19 puncte și Christian Fromm cu 18. Din tabăra Arcadei, Vasyl Tupchii a reușit 18 puncte, David Dinculescu 16, iar Marian Bala 13 puncte.

La final, căpitanul Răzvan Mihalcea a ridicat trofeul sub privirile unei săli pline până la refuz, aportul fanilor fiind considerat decisiv.

De cealaltă parte, pentru Arcada Galați, acesta reprezintă al 3-lea titlu consecutiv pierdut în ultimii 3 ani, după finala cedată în trecut în fața Coronei Brașov și cele două eșecuri la rând înregistrate împotriva lui Dinamo. O statistică extrem de dură, care demonstrează că la Galați s-a așternut deja un dor uriaș de a mai vedea un nou trofeu de campioană în vitrina clubului. Din păcate pentru fanii de la malul Dunării, rezultatele ultimelor 3 ediții de campionat au rămas mult în umbră și sunt complet departe de investițiile masive făcute în echipă în tot acest timp