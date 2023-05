Partida dintre Dinamo București și FC Argeș s-a încheiat cu scorul de 6-1, în manșa tur a barajului de promovare în SuperLiga.

A fost o seară de vis pentru Dinamo București, care pur și simplu a spulberat-o pe FC Argeș în prima manșă a barajului de promovare în SuperLiga. Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a evoluat magistral și a câștigat cu un neverosimil 6-1 în fața unui adversar care părea a veni mai degrabă din divizia județeană și nu din primul eșalon.Dinamo are mari șanse să revină în SuperLiga după numai un an de exil în Liga 2. „Câinii roșii ” mai au doar un singur hop de trecut, returul de la Pitești, care e programat sâmbătă, 3 iunie, de la ora 21:00.

Ovidiu Burcă rămâne precaut și consideră că principala problemă în săptămâna premergătoare duelului este să-i țină cu picioarele pe pământ pe elevii săi.

„Nu aș fi crezut. Scorul e unul la care nu m-am gândit înainte de meci. Azi, toate au mers bine, am avut și puțin noroc. E o seară frumoasă, dar a trecut doar prima parte, mai avem returul. Trebuie să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ.Din exterior, lucrurile par simple. Cred că voi avea o săptămână destul de dificilă. În fotbal, succesul e cel mai greu de gestionat. Fac un apel către băieți să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ, pentru că încă nu am realizat nimic. A fost o seară frumoasă. Mă bucură că oamenii au venit alături de noi, toată lumea a plecat fericită. E lucrul cel mai important. Mai avem un retur care nu va fi deloc ușor. Au și ei orgoliu, sunt niște jucători care au CV-uri importante. La nivelul Ligii 1, sunt multe echipe care și i-ar dori. Suntem aproape de prima ligă după acest scor. Aș vrea să le pot băga în cap jucătorilor că meciul începe de la 0-0. Trebuie să începem la intensitate maximă, mai avem un pas. Știu ce vorbesc, e o săptămână complicată, trebuie să gestionez o stare de euforie incredibilă, dar cred că toți sunt cu picioarele pe pământ Trebuie să fim atenți”, a declarat Ovidiu Burcă.

Iulian Roșu a vorbit după meci și a remarcat faptul că toți jucătorii de la Dinamo încă nu consideră că formația din Șoseaua Ștefan cel Mare a promovat în Superliga.

„Nu știu dacă ne așteptam la acest scor. Ne așteptam la un meci dificil. Am început bine meciul. Îi mulțumesc din suflet lui Dumnezeu. Micile detalii au făcut diferența. Am câștigat o bătălie, mai e până la război. Băieții au devenit bărbați. Mai avem un meci. Sincer, realitatea e foarte plăcută în momentul de față. Scorul ar putea să te ridice de la sol. Dar nimeni de la mine din echipă nu crede că am promovat. Mă bucur că mi-am făcut un cadou pentru ziua mea de mâine. Cred că ușor, ușor cățeii devin câini!”, a spus Iulian Roșu, după meci.

Gloria Buzău și UTA au remizat, scor 0-0, în turul primului baraj de menținere/promovare în SuperLiga. Returul are loc pe 4 iunie, la Arad.

Mircea Rednic s-a declarat dezamăgit de elevii săi și a spus că așteaptă o reacție diferită din partea acestora la meciul retur:

„Dacă te uiți pe foaie, trebuia să fie în play-off. Dar nu joacă doar numele. Felicit adversarul, a jucat cu dăruire, a reușit până la urmă… Nu m-au surprins. Au ajuns la nivelul ăsta, un meci care pentru ei poate să însemne foarte mult, e șansa lor. Îi felicit pentru felul cum au abordat jocul. Noi nici măcar la atitudine nu ne-am ridicat la nivelul lor. Suporterii care au făcut deplasarea aici sunt sigur că au rămas dezamăgiți. La calitatea pe care o am în lot nu putem să stăm să facem strategii. Strategia noastră era să punem presiune, să ne creăm ocazii și să înscriem. Noi să așteptăm să ne atace o echipă din Liga 2? Să nu credeți că… Așa, cu ghilimele. Ok, nu am pierdut. La tragerea la sorți chiar am spus că sunt bucuros că jucăm al doilea meci la Arad”, a declarat Mircea Rednic