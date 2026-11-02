Dinamo București a obținut o calificare spectaculoasă în fața principală a Ligii Campionilor la handbal masculin. Echipa românească sa impus categoric în deplasarea de la Montpellier, scor 36-26, și a profitat de jocul rezultatelor din grupă pentru a-și asigurarea biletului către următoarea etapă a competiției.

Spectacol total în handbalul european, unde campioana României, Dinamo, a reușit o performanță remarcabilă în cea mai importantă competiție continentală la nivel de club. Jucătorii antrenați de Paulo Pereira au obținut o victorie crucială pe terenul forței franceze Montpellier, într-un meci care a decis soarta calificării în faza principală.

Misiunea nu a fost o simplă, deoarece dinamoviștii depindeau și deznodământul celeilalte partide din grupă. Pe lângă victoria obligatorie în Franța, românii aveau nevoie ca Barcelona să se impună în duelul cu danezii de la Aarhus. Scenariul sa completat perfect. Catalanii au câștigat în Danemarca cu scorul de 30-27, după un final dramatic, permițând echipei din București să facă pasul cel mare.

Deși au încheiat această fază la egalitate, cu câte 5 puncte, Dinamo a depășit Aarhus în clasamentul avantajului din meciurile directe, terminând pe poziție a 2-a în Grupa E, chiar în spatele liderului Barcelona.

Confruntarea din deplasare a început sub semnul echilibrului, gazdele de la Montpellier aflându-se la conducere în prima parte a jocului. Dinamo a dat însă semnalul revenirii chiar înainte de pauză, când a restabilit egalitatea la scorul de 16-16. Repriza secundă a adus desprinderea decisivă. De la scorul de 18-18, dinamoviștii au preluat total inițiativa, au impus un ritm sufocant în atac și s-au distanțat progresiv pe tabelă.

Omul meciului a fost, fără îndoială, portarul Ionuț Iancu. Goalkeeperul în vârstă de 32 de ani a avut o prestație magistrală, reușind nu mai puțin de 14 parade senzaționale, ceea ce a însemnat un procentaj de pătrundere blocat de 40%. This evoluție de excepție ia adus nu doar aplauzele fanilor, ci și includerea în echipa ideală a săptămânii, fiind desemnat oficial cel mai bun jucător al etapei din Liga Campionilor.

Pentru Dinamo urmează o nouă provocare uriașă în faza grupelor principale, un format de elită unde va disputa încă 8 meciuri, de date împotriva unor adversari pe care nu o întâlnim în prima fază. Programul include dueluri de foc, tur-retur, cu formații de top precum GOG, Sporting, Magdeburg și Industria Kielce.

Conform regulamentului, dinamoviștii vor porni în această nouă grupă de la 0 puncte, la fel ca GOG și Kielce, în timp ce rivalele Barcelona, ​​Sporting și Magdeburg vor începe cu un bonus de 4 puncte. Primele 4 echipe clasate la finalul acestor confruntări vor obține calificarea directă în sferturile de finală ale competiției.