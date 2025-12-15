Campioana Dinamo Bucureşti a învins, în deplasare, echipa CSU Suceava,cu scorul de 42-27, într-un meci restant din etapa a 7-a a Ligii Naţionale.

Dinamo încheie anul pe primul loc după ce a învins, în deplasare, echipa CSU Suceava,cu scorul de 42-27, într-un meci restant din etapa a 7-a a Ligii Naţionale.

Cu mulți tineri în echipă, CSU a început curajos meciul, însă nu a putut menține echilibrul din teren decât în primele 18 minute, moment în care echipa condusă de Bogdan Șoldănescu conducea cu 12-11 pe tabela de marcaj.

Dinamo Bucureşti încheie 2025 pe primul loc al clasamentului, cu 16 puncte.

Ultima partidă din acest an în Liga Naţională va avea loc, tot ca restanţă din etapa a 7-a, între Minaur Baia Mare – HC Buzău.

Campionatul intern se întrerupe până în 8 februarie 2026, când sunt programate partidele etapei a XII-a.

Între timp se dispută şi Campionatul European, la care este calificată şi echipa României. Tricolorii vor juca în grupa B, la Herning, după cum urmează: 16 ianuarie, cu Portugalia ; 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord şi 18 ianuarie, cu Danemarca.

Campionatul European din 2026 va fi găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia.

Campioana CS Dinamo București dă cei mai mulți jucători la lot, șase, urmată de Minaur Baia Mare -5, Poli Timișoara și Potaissa Turda –câte 4, CSM București -3.

Elevii lui George Buricea au o misiune aproape „imposibilă”, duelându-se cu gazdele, care sunt campioane mondiale, și cu Portugalia, locul 4 la Campionatul Mondial de la începutul acestui an.

Cele 24 de echipe care vor fi prezente la EURO 2026 au trimis către EHF liste cu 35 de jucători care vor fi eligibili pentru competiția din țările nordice.

Listele vor fi reduse ulterior la 20 de handbaliști, iar pentru fiecare meci vor fi selectați câte 16 jucători și cinci oficiali. Echipele vor avea la dispoziție șase înlocuiri în timpul Campionatului European, câte două pentru fiecare fază a competiției: runda preliminară, runda principală și faza finală.

Jucătorii folosiți pentru înlocuiri trebuie să fi făcut parte din lista inițială de 35 de jucători.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania după 28 de ani.