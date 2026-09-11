Dinamo București a cedat pe teren propriu în fața vicecampioanei Franței, Montpellier, scor 23-27, în meciul de deschidere din grupele noului sezon al Ligii Campionilor. Deși au dat o replică solidă timp de 50 de minute, handbaliștii antrenați de Paulo Pereira au pierdut ritmul pe finalul confruntării din Sala Polivalentă. În ciuda eșecului, „dulăii” ocupă provizoriu locul 3 în grupă datorită golaverajului superior față de danezii de la Aarhus.

Campioana României la handbal masculin, Dinamo București, a debutat cu stângul în faza grupelor Ligii Campionilor, după ce a pierdut în Sala Polivalentă în fața puternicei formații Montpellier, cu scorul de 23-27. Chiar și fără puncte acumulate în prima rundă, echipa bucureșteană se instalează pe locul 3 în clasamentul grupei. Poziția este datorată golaverajului, în condițiile în care formația Aarhus a înregistrat o înfrângere mult mai drastică, la un deficit de 11 goluri, în fața celor de la Barcelona.

Confruntarea din capitală a avut două reprize complet diferite. În prima parte, elevii lui Paulo Pereira au arătat o organizare defensivă excelentă, într-o repriză marcată de un număr redus de reușite. Alb-roșiii au reușit să preia conducerea în 2 rânduri, însă experiența oaspeților s-a resimțit pe tabelă înainte de pauză. Montpellier a gestionat mai eficient ultimele atacuri și a intrat la vestiare cu un avantaj de 2 goluri, scorul fiind 11-9.

Partea secundă a început sub semnul echilibrului și al determinării pentru Dinamo. Gazdele au revenit pe teren cu un moral ridicat, au restabilit egalitatea și au trecut din nou în avantaj. Totuși, distanțarea pe tabelă a rămas imposibilă în fața unei defensive franceze extrem de agresive. Lupta de la egal la egal s-a menținut până în apropierea minutului 50. În ultimele 10 minute, campioana României a cedat din punct de vedere fizic și tactic. Montpellier a profitat instant de erorile tactice și s-a desprins treptat de la 2 la 6 goluri, blocând orice șansă a dinamoviștilor de a obține un rezultat pozitiv.

Principalii marcatori pentru gruparea din Ștefan cel Mare au fost Langaro, cu 6 goluri, Nistor, cu 5 reușite, și Vujovic, care a punctat de 4 ori. La finalul confruntării, tehnicianul Paulo Pereira a explicat că forcingul de la final a obligat echipa să își asume riscuri uriașe în încercarea de a recupera un deficit de 3 goluri. Antrenorul a comparat situația cu loteria loviturilor de la 11 metri din fotbal, unde spațiile lăsate în apărare pot deveni rapid fatale. Pereira a recunoscut valoarea adversarilor, catalogați drept una dintre cele mai bune echipe din Europa, și a subliniat că Dinamo trebuie să își ridice nivelul de joc pentru a rămâne competitivă pe plan internațional.

Aceasta este a 3-a participare consecutivă pentru Dinamo în EHF Champions League, o competiție care propune un format extins, cu 24 de echipe împărțite în 6 grupe. Obiectivul rămâne depășirea performanțelor din 2023 și 2025, când echipa a atins faza TOP 12. Misiunea este dificilă, având în vedere că doar primele 2 clasate merg mai departe în fazele superioare, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor retrograda în European League.