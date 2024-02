”Câinii roșii” au învins campioana Farul Constanța. Dacă pentru Dinamo București a răsărit soarele, constănțenii consideră că este cea mai dureroasă înfrângere din ultimul an.

Dinamo București a obținut victoria în partida disputată cu campioana României, Farul Constanța, după o partidă extrem de alert disputată.

„Câinii roșii” au deschis scorul în minutul 29, prin reușita lui Velkovski din centrarea lui Milanov, iar imediat după pauză s-au desprins pe stadionul de la Ovidiu.

Golul secund a fost marcat de Dennis Politic, din pasa lui Domagoj Pavicic, în minutul 48, și l-a lăsat mască pe Hagi. Golul a fost verificat cu VAR, pentru un ofsaid la Abdallah, dar imaginile au arătat că atacantul dinamovist se afla în poziție regulamentară.

Dennis Politic, unul dintre marcatorii „câinilor roșii”, simte că noile achiziții au început să se integreze și că au adus un plus important.

„Ne bucurăm pentru această victorie, că a răsărit soarele și pe strada noastră. La golul de 2-0 eu am simțit mingea la picior, nici nu l-am văzut pe Antonio. Mă bucur că am dat gol. Importante sunt cele 3 puncte. Ne-am luptat de la început și ne-am dorit victoria. De la 2-0 am fost mai relaxați, dar am încercat să fim compacți. Cred că i-am surprins pe cei de la Farul cu agresivitatea. Am avut și noi puțin noroc, au avut și ei niște ocazii periculoase. Sperăm ca acesta să fie începutul și să se lege de acum încolo jocul. Încercăm să lucrăm la fiecare antrenament. Băieții noi au început să se integreze. Ne luptăm cu noi înșine, încercăm să câștigăm fiecare meci. Ne bucurăm și când ne ajută indirect și celelalte echipe”, a spus Dennis Politic.