Danny Armstrong a fost eroul lui Dinamo în derby-ul cu FCSB, câștigat de „câini” cu 4-3 pe Arena Națională, meci în care scoțianul a bifat un hat-trick.

Ulterior, tricoul său a fost scos la licitație pentru o cauză nobilă și, chiar dacă s-a speculat că suma ajunsese la peste 5.300 de euro, în realitate echipamentul a fost vândut cu o sumă de cinci ori mai mică.

La scurt timp după succesul „câinilor” de pe Arena Națională, tricoul mijlocașului dreapta scoțian a fost scos la licitație, iar toți banii vor ajunge la Asociația Blondie, care sprijină copiii cu probleme grave de sănătate.

În ciuda faptului că mai mulți fani dinamoviști persoane au licitat sume cuprinse între 21.000 și 26.500 de lei, potrivit site-ului licitatii.dinamo1948.ro, în realitate, tricoul lui Danny Armstrong, semnat de toți jucătorii lui Dinamo, a fost vândut pentru numai 5.100 de lei, adică puțin peste 1.000 de euro.

Asociația Blondie este o organizație non-guvernamentală din țara noastră care are ca principal scop sprijinirea copiilor grav bolnavi ce necesită tratamente sau intervenții medicale complexe peste hotare.

„Să marchezi un hat-trick într-un asemenea meci, e incredibil! Atmosfera a fost fantastică, suporterii sunt extraordinari. Sunt mândru că sunt jucătorul lui Dinamo. Am arătat caracter. Suntem o echipă nouă și începem să ne cunoaștem. Trebuie să fim tot mai buni de acum încolo”, a spus Danny Armstrong după tripla din derby-ul cu FCSB. „Avem câștigătorul licitației pentru tricoul lui Danny Armstrong! În ultimele săptămâni, s-a desfășurat licitația pentru tricoul de joc purtat de Danny Armstrong în meciul cu FCSB. Câștigătorul a dorit să rămână anonim, însă tricoul a fost adjudecat pentru suma de 5.100 RON. Așa cum am promis, întreaga sumă va fi donată către Asociația „Blondie”, organizația care a creat primul serviciu de ambulanță aeriană din România”, a scris FC Dinamo pe pagina de socializare.

După șase etape desfășurate în sezonul regulat al SuperLigii României, Dinamo a bifat două victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și o înfrângere.

În ultima etapă, echipa pregătită de Zeljko Kopic a înregistrat o remiză cu UTA pe Arena Națională, în etapa 6, scor 1-1.

Pentru Dinamo a marcat francezul Mamadou Karamoko, adus de Dinamo în această vară. Iar ”câinii” s-au decis să scoată la licitație mingea cu care fotbalistul a marcat pe Arena Națională pentru a strânge fonduri caritabile.