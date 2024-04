„Câinii roșii” au avut șansa de a profita de egalul dintre Poli Iași și FCU Craiova, însă s-au prezentat deplorabil la Galați.

Chiar dacă au avut energia și atitudinea de a ataca până în ultimele minute, „câinii roșii” au primit gol în ultimele minute pentru al doilea meci la consecutiv. Nici prestația din meciul de la Galați nu a fost una care să spună ceva despre aspectele pozitive pe care Dinamo București trebuie să le construiască pentru meciurile următoare.

„Câinii roșii” nu și-au creat nicio ocazie importantă pe parcursul celor 90 de minute de joc, fiind învinși după ce Răzvan Tănasă a punctat în ultimul minut al prelungirilor, în ’90+3.

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a extras câteva aspecte pozitive după acest eșec, subliniind importanța următorului meci, acasă, cu Poli Iași, rivală directă la salvarea de la retrogradare.

„Cred că am controlat cea mai mare parte a meciului, am fost OK defensiv, nu le-am lăsat multe ocazii. Trebuia să fi reacționat mai bine în unele faze, dar am avut energia și atitudinea de a ataca până în ultimele minute. Am făcut totul să câștigăm, dar din păcate am primit gol în ultimele minute pentru al doilea meci la rând. Este greu, dar sunt multe aspecte pozitive pe care trebuie să construim pentru meciurile următoare. În final trebuie să rămâi concentrat, dar nu mai avem ce face. Trebuie să analizăm și să construim pe aspectele pozitive de astăzi. Am avut câteva ocazii, dar trebuie să demonstrăm mai multă calitate în acțiunile ofensive. Este o problemă pe care o avem de multă vreme, lucrăm la asta. Trebuie să fim mai periculoși. Totul este în continuare în mâinile noastre. Următorul meci este foarte important, trebuie să ne pregătim cât mai bine posibil și să atacăm cele 3 puncte. Cu un rezultat bun ne vom afla din nou într-o situație bună. Trebuie să muncim și avem nevoie poate de puțin noroc pentru ca lucrurile să meargă în favoarea noastră”, a concluzionat Kopic.

La rândul său, Denis Politic a subliniat că trebuia să fie comis un fault la ultima fază a meciului cu Oțelul, când Dinamo a încasat golul înfrângerii. „Suntem foarte supărați. Cred că un 0-0 ar fi fost un rezultat corect. Nu am avut nici noi prea multe ocazii, cred că nici ei nu au reușit să ne domine. Este aceeași problemă ca în meciul trecut, lipsă de concentrare. Știu că se așteaptă mult de la mine și de la colegii mei din ofensivă. Dăm totul la fiecare meci. Luptăm împreună la fiecare partidă, ne apărăm împreună și marcăm împreună. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, agresivă. Cred că un 0-0 ar fi fost un rezultat echitabil. Dintr-o lovitură liberă a noastră, ei au plecat pe un contraatac. Trebuia făcut fault. Este foarte frustrant să iei gol la ultima fază, dar asta este. Noi trebuie să ne concentrăm doar pe noi, pentru că degeaba ne uităm la alte rezultate, dacă noi nu reușim să câștigăm. Ne pare rău că i-am dezamăgit în seara asta și au plecat frustrați spre casă. Sper să ne înțeleagă și ei pe noi că ne dorim. Încercăm să reparăm situația la Iași, în meciul următor”, a spus și Politic.