Fanii echipei Dinamo au câștigat războiul pentru identitatea vizuală a clubului. Președintele Andrei Nicolescu a anunțat oficial că actuala emblemă va fi înlocuită la finalul acestui sezon, după ce discuțiile purtate timp de peste 7 săptămâni cu reprezentanții suporterilor au intrat în linie dreaptă pentru alegerea unei noi agenții de creație.

Schimbare radicală de strategie la Dinamo București, acolo unde conducerea administrativă a cedat în fața presiunii uriașe puse de proprii suporteri. Actuala siglă a clubului, intens criticată încă de la lansare, va deveni istorie la finalul acestui sezon. Anunțul oficial a fost făcut de președintele Andrei Nicolescu, care a confirmat că gruparea din Ștefan cel Mare va adopta o nouă identitate vizuală, concepută de această dată în strânsă colaborare cu fanii.

Decizia vine ca o reacție directă la acțiunile radicale de protest ale celor două mari facțiuni din Peluza Sud și Peluza Cătălin Hîldan. Nemulțumiți că au fost ignorați complet înaintea ultimei modificări de branding, ultrașii de la Peluza Sud au recurs la boicotarea partidelor de pe teren propriu. În paralel, fanii din Peluza Cătălin Hîldan au ales să protesteze prin refuzul de a intra pe stadion în primele 10 minute ale meciurilor. Tensiunile au blocat dialogul o perioadă, însă șefii clubului au înțeles că o echipă ca Dinamo nu poate funcționa fără suporteri.

Potrivit președintelui Andrei Nicolescu, de mai bine de 7 săptămâni există un dialog foarte deschis și pozitiv între club și reprezentanții galeriilor. Conducerea și fanii au format un grup de lucru comun, din care fac parte suporteri specializați în design și branding, capabili să ofere soluții profesioniste. În acest moment, proiectul se apropie de o etapă decisivă, urmând să fie selectată agenția de publicitate care va transpune grafic noile idei. Oficialul dinamovist a subliniat că atmosfera actuală din interior este una excelentă și că noul demers se face cu toate cărțile pe masă, fără frica de a fi condiționați de factori externi.

Actuala emblemă va înregistra astfel un record negativ, având o existență de doar 1 sezon competițional. Aceasta fusese introdusă de urgență pentru ca echipa să îndeplinească criteriile stricte de licențiere impuse de UEFA pentru participarea în cupele europene. Totuși, efortul a fost inutil din punct de vedere sportiv, după ce Dinamo a ratat calificarea, pierzând barajul crucial pentru Conference League în fața rivalilor de la FCSB cu scorul de 1-2, la finalul sezonului precedent.

În întreaga istorie de 77 de ani a clubului, Dinamo a purtat pe piept 7 sigle oficiale diferite. Cea mai iubită și reprezentativă rămâne emblema utilizată în perioada cuprinsă între anii 1974 și 1990, epocă de aur în care clubul a obținut cele mai mari performanțe pe plan intern și în competițiile europene. De asemenea, fanii sunt extrem de atașați și de celebra siglă cu „câinii”, folosită din anul 2004 și până la modificarea din acest sezon. Sub acea emblemă istorică, Dinamo a reușit să își treacă în palmares 1 titlu de campioană, 2 Cupe ale României, 2 Supercupe și 1 Cupă a Ligii.

Noua campanie de rebranding promite să readucă spiritul clubului în prim-plan și să ofere o identitate vizuală care să fie, în sfârșit, pe placul tuturor celor care iubesc culorile alb și roșu.