Dinamo București joacă pe teren propriu , în etapa a 3-a din Liga Campionilor , cu echipa maghiară Veszprem. În partida cu Veszprem va reveni Daniel Stanciuc, care a avut probleme la genunchi.

Dinamo București are cel mai slab start de sezon din ultimii 5 ani în Europa. Dinamo a pierdut primele două meciuri din Liga Campionilor cu Sporting ( 30-33 ) și Kolstad (31-28), și este în pericol să nu-și îndeplinească obiectivul european, calificarea între primele 12 echipe din Liga Campionilor.

Din anul 2020 nu a mai început Dinamo cu două eșecuri: 25:27 cu Sporting și 22:31 cu Kristianstad (în European League).

Și în Liga Zimbrilor, Dinamo a suferit un eșec, în fața echipei HC Buzău, pierzând partida cu scorul de 31:32. Dar , după trei partide cedate în cele două competiții, a reacționat în stil de mare echipă. A învins Constanța în cel mai recent joc din campionat, cu 37:24. Pivotul maghiar Miklos Rosta a fost MVP-ul întâlnirii. Un joc consistent a făcut și interul dreapta Branko Vujovic. Cei doi sunt oamenii de la care campioana României așteaptă foarte multe și cu această ocazie.

După primele două jocuri din Grupa A, niciun handbalist de la Dinamo nu a marcat mai mult de 7 goluri în total. Interul Pedro Valdes este golgheterul echipei în competiție.

În partida cu Veszprem va reveni Daniel Stanciuc, care a avut probleme la genunchi.

Portughezul Miguel Martins este și el refăcut, face antrenamente la nivel maxim cu echipa, după ce săptămâna trecută a trecut cu brio controlul medical efectuat la Barcelona.

Martins a fost operat la umărul drept în luna mai, acum este apt de joc, dar antrenorul Paulo Pereira va lua decizia în privința coordonatorului lusitan în ziua meciului.

Dinamoviștii așteaptă o sală plină în duelul cu Veszprem și speră ca la finalul partidei să se bucure alături de suporteri.

„Veszprem este o echipă grozavă, cu multă calitate și experiență. Va fi un meci dificil, dar noi jucăm acasă, alături de suporterii noștri, care ne pot ajuta să obținem un rezultat pozitiv. Suntem conștienți că am jucat la slab la Kolstad și vrem să ne îmbunătățim imaginea și să arătam adevărata valoare a lui Dinamo”, a declarat pentru site-ul EHF, dinamovistul Alex Pascual.

Considerată una dintre favoritele la câștigarea trofeului, Veszprem a început competiția cu o înfrângere la Aalborg, 28-32, apoi a câștigat acasă cu Nantes, 30-25.

Cele două echipe s-au întâlnit și sezonul trecut tot în faza grupelor, iar Veszprém a câștigat ambele partide, 36-24 și 33-26.