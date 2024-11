Dinamo București a câștigat partida disputată cu Petrolul Ploiești și a urcat pe locul 3 în Superliga, la două puncte de liderul U Cluj și la egalitate cu CFR Cluj.

Dinamo a câștigat cu Petrolul și a urcat pe locul 3 în Superliga, la două puncte de liderul U Cluj și la egalitate cu CFR. Nicolescu s-a declarat mulțumit de parcursul din acest sezon, dar și de strategia abordată. Dinamo s-a impus în deplasare cu Petrolul, scor 1-0, grație golului marcat de kosovarul Astrit Selmani în minutul 31.

„Mă simt minunat, ar fi trebuit să înscriem 4 sau 5 goluri, nu am mai avut atâtea ocazii de ceva timp. Suntem pe locul 2 sau 3 la egalitate cu CFR. Am jucat foarte bine și am avut un joc solid. 1-0 este o diferență minimă, dar pe teren nu a fost așa. Sunt fericit!

Am câștigat trei puncte și sunt fericit. Au fost și momente tensionate. Ce se întâmplă în afara terenului e altceva. Ar trebui să fie suspendați mai multe jocuri, după ce s-a întâmplat pe teren.

Am fost insultat, au fost și atacuri rasiste la adresa mea. Fanii lor au strigat. Vor să provoace. Nu e prima dată când am fost insultat.

Noi am ieșit în afara terenului și am ajutat România să câștige grupa. Nu-mi dau seama dacă a fost decizia bună. Eu nu provoc pe nimeni, sunt convins că sunt mulți oameni buni în tribune”, a declarat Selmani la finalul partidei.

Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo , s-a declarat mulțumit de parcursul din acest sezon, dar și de strategia abordată.

„Încă nu știu dacă suntem certitudini, noi vrem să construim stabil. Anul acest e de construcție. Cel mai important e că ceea ce am vrut noi la începutul sezonului are șanse mari să se întâmple. Avem de muncă în continuare.

Eu cred că Dinamo are o bancă consistentă, pentru că acei copii au căpătat experiență. Cât timp nu suntem în stare să creștem copii în fotbalul românesc, cât timp nu putem să le dăm minute, cum să crească fotbalul românesc?

Când vom vedea pe cineva că are curajul să joace cu jucători de 21, 22, 17 ani. Noi considerăm tineri jucători de 21 de ani, în timp ce în alte campionate sunt folosiți jucători de 17 ani. Dinamo are bancă, deoarece copiii pe care îi avem cresc. Uitați-vă ce prestație a avut Roșca. O dovadă că alegerile noastre au fost bune.

Alegeri care dacă sunt continuate de muncă și de o metodologie, acești copii vor deveni repere pentru fotbalul românesc”, a declarat Andrei Nicolescu, la GSP Live Special.