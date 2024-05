Dinamo București a fost învinsă la limită şi în finala mică a Turneului F4 din European League, de echipa germană Rhein-Nekar Lowen, cu scorul de 32-31, după ce la pauză tabela indica 18-15. Pentru trofeu au jucat Fuchse Berlin şi Flensburg.

SG Flensburg a învins-o pe Fuchse Berlin, scor 36-31, și a câștigat trofeul European League la handbal masculin. Peste 10.000 de spectatori au venit în Barclays Arena la finala dintre Flensburg și Fuchse. Singura zonă cu locuri goale a fost cea rezervată dinamoviștilor, mulți plecați după reprezentația echipei favorite.

Ritmul finalei a fost uluitor. Un handbal total, fiecare aspect al jocului la superlativ. N-a existat secundă de respiro. Repuneri rapide imediat după goluri, contraatcuri și parade. În repriza secundă au apărut și eliminările, câte un „roșu” în fiecare tabără. Marsenic de la Fuchse, Gottfridsson de la adversari.

Calitatea aruncărilor s-a păstrat și în ultimul sfert de oră, chiar dacă replierile se făceau scrâșnind din dinți. Clipeai și ratai o capodoperă. Exact lucrurile pe care le amintea Xavier Pascual, antrenorul lui Dinamo, după eșecul din finala mică: „Suntem departe de echipele bune din Germania!”.

„Un meci cu un final incredibil, în care am revenit de la minus 5. Am avut șansa egalului, dar ultima aruncare a lovit bara! Am încheiat meciul cu 3 accidentați: Kukic, Kuduz și Militaru!”, au scris cei de la Dinamo pe pagina de socializare.

Principalii marcatori ai partidei au fost Kirkelokke 6 goluri, Kohlbacher 6, pentru Lowen, respectiv Rosta 6, Ali Zein 5, Kasparek 5, Akimenko 5, pentru Dinamo Bucureşti.

Xavier Pascual crede că e nevoie de timp pentru a ajunge să ne luptăm de la egal la egal cu granzii din Bundesliga.

„Am avut multe probleme, dar astăzi am arătat mai bine decât ieri. Sunt fericit pentru modul în care am luptat. Poate fi important pentru viitorul jucătorilor.Cred că pentru noi este un sezon fantastic. Fantastic! Am ajuns în Final Four, am câștigat trei trofee în România. Ce mai vrei? Eu sunt mândru. Știu că se poate mai mult, dar avem nevoie de răbdare și de stabilitate.În acest moment nu suntem aproape de ele, nu suntem aproape de Flensburg, de Fuchse, de Madgeburg. Ăsta este următorul pas. Trebuie să vedem ce putem să facem, dacă se poate, pentru a ajunge la acel nivel. Am alergat mult în ultimii ani pentru a ajunge aici. E nevoie de răbdare, de un plan. E clar, pentru noi e foarte important să jucăm în Champions League. Am avea mai multe meciuri tari și am putea să creștem”, a spus Xavier Pascual în conferința de presă de la Hamburg.