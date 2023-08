Proaspăt revenită pe prima scenă fotbalistică din România, Dinamo București obține prima victorie din acest sezon, în a cincea etapă din Superliga României, în al cincilea minut de prelungiri.

„Câinii roșii” au obținut prima victorie în acest sezon după o serie de trei înfrângeri consecutive și o remiză. Dinamo București a avut mari ocazii de a înscrie în meciul disputat pe stadionul Arcul de Triumf, prin Dennis Politic, însă tabela de marcaj a rămas intactă până în prelungirile partidei. Însă, în al cincilea minut de prelungiri, Politic a reușit să își depășească frumos adversarii, a pătruns în careu și a centrat în fața porții pentru Țîră, dar balonul s-a lovit de Ducan și a intrat în poartă.

Putem spune că Dennis Politic a fost omul cu centrarea la autogolul lui Ducan din minutele de prelungire. Mijlocașul sosit din Anglia în această vară crede că e victoria descătușării pentru echipa alb-roșie.

„Mă bucur că a intrat mingea în poartă, nu contează cine a marcat. Atmosfera a fost senzațională. Da, meritam victoria și ne bucurăm că am putut să o obținem și acum înapoi la muncă! Presiunea este mereu la Dinamo și crește presiunea cu cât trec meciurile. De asta ne bucurăm că am reușit să învingem și ne dă un moral excelent pentru meciurile viitoare”, a declarat Dennis Politic la finalul partidei din etapa a cincea.

Dennis Politic a jucat în carieră pentru Port Vale, Bolton, Salford și Cremonesse.

Dinamo București se află în acest moment pe locul 14 al clasamentului, cu patru puncte.

Grație victoriei obținute, Dinamo București a ajuns la patru puncte strânse în 5 etape, iar elevii lui Ovidiu Burcă au urcat pe locul 14, la egalitate cu UTA Arad și Oțelul Galați. În etapa următoare, Dinamo București va juca pe terenul lui FC Voluntari.

Ovidiu Burcă e de părere că victoria a fost una meritată și așteaptă o prestație asemănătoare runda viitoare, în deplasarea de la Voluntari.

„A fost un meci dificil contra unei echipe bune, o echipă care joacă fără niciun complex de inferioritate. Au jucători foarte buni de contraatac. Am avut un meci foarte complicat. A trebuit să atacăm, dar să pregătim momentele în care pierdem mingea. Acum suntem fericiți, aveam nevoie de victoria asta, de încredere. Am dominat jocul, am avut posesia, am mai avute și alte ocazii. Chiar dacă a venit târziu victoria, a fost un meci pe care l-am controlat. Era multă încordare, multă tensiune. Atmosfera este una foarte bună în vestiar. Încă nu există o ierarhie clară, suntem într-un moment de tranziție, am adus mulți jucători noi. Cei noi înțeleg momentul, cei noi știu că trebuie își aducă o contribuție în joc”, a spus Ovidiu Burcă.