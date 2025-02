Dinamo București a pierdut în fața celor de la Wisla Plock, cu scorul de 26-27, în ultimul meci pe teren propriu din faza grupelor în Liga Campionilor. Polonezii au marcat golul victoriei la ultima fază. Partida dintre Fredericia – Dinamo se joacă pe 6 martie. Viitoarea adversară se află pe ultimul loc, 8, cu 3 puncte, fără șanse la calificare.

Dinamo avea nevoie de un rezultat de egalitate în partida cu Wisla Plock pentru a-și asigura calificarea în play off-ul sferturilor de finală din Liga Campionilor. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar trupa lui David Davis a coborât pe locul 6 în grupa A.

Calificarea în play-off-ul sferturilor de finală se putea decide la București, însă „dulăii” au ratat remiza la ultima fază. În repriza secundă, gazdele au avut un avantaj de 4 goluri pe tabelă, 18-14, însă au cedat finalul de joc și soarta partidei s-a schimbat radical în favoarea polonezilor.

Dinamo câștigase în tur, în deplasare, 28-26, așa că e avantajată față de Wisla. Cu a șasea înfrângere consecutivă, echipa alb-roșie are însă opțiune bună de calificare în play-off.

La finalul partidei, polonezii au făcut hora bucuriei pe parchet și au fost huiduiți de fanii dinamoviștilor. Alb-roșii au fost aplaudați de fanii care i-au susținut până în ultima clipă și au contestat abitrajul.

Cu un meci rămas de disputat în grupa A din EHF, Dinamo ocupă locul 6, ultimul care o califică în play-off. Pentru a fi sigură de calificare, echipa antrenată de David Davis trebuie să facă cel puțin un egal cu Fredericia, echipă clasată pe ultimul loc.

„Nu pot să fiu de acord că a fost un meci urât, rezultatul da. Cred că a fost un meci în care s-au bătut cele două echipe. Am dat dovadă de caracter după ce am venit după o înfrângere de la Eurofarm, chiar dacă asta a fost înfrângere cred că am jucat un pic mai bine și am arătat alt caracter. Mă bucur că am reușit să imi ajut echipa. Poate cu două intervenții meciul era câștigat. Mergem înainte. Avem meci în Danemarca. Trebuie să rupem lanțul acesta de înfrângeri și să câștigăm”, a declarat la final Ionuț Iancu.