Pentru Dinamo București este destul de greu să scape de retrogradare, după ce a pierdut, în prelungiri, meciul disputat cu FC Botoșani.

”Câinii Roșii” au fost răpuși în prelungiri, iar cu cele trei puncte obținute din meciul cu Dinamo, FC Botoșani trece pe locul 13 în clasament, cu 21 de puncte, la egalitate cu Poli Iași, în timp ce Dinamo coboară pe locul 15, cu doar 20 de puncte.

Scorul a fost deschis în minutul 13, când De Moura a respins în propria poartă. Selmani putea restabili egalitatea în minutul 20, însă a trimis pe lângă poartă. George Găman a dictat penalty pentru Dinamo în minutul 24, după o intervenție a lui Țigănașu asupra lui Patriche, însă Hakim Abdallah a trimis pe lângă poartă.

Selmani l-a învins pe Ducan în minutul 35, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Totuși, Dinamo a restabilit egalitatea pe finalul primei reprize, prin același Selmani.

Câteva minute mai târziu, Abdallah a fost eliminat pentru un fault comis asupra lui Romario Benzar, iar Dinamo a evoluat în zece jucători în repriza secundă.

Chiar dacă meciul părea că se îndreaptă spre un rezultat de egalitate, Sebastian Mailat a reușit să înscrie cu capul în prelungiri și să le aducă victoria moldovenilor.

Lui Zeljko Kopic i-a fost greu să găsească o explicație pentru faptul că echipa sa a primit din nou gol în prelungiri. De altfel, tehnicianul croat a transmis că este destul de greu ca Dinamo să scape de retrogradare.

”Am pierdut meciul în ultimul minut. Nu am mai trăit o asemenea experiență în viața mea, pentru mine este greu să spun ceva. Dacă vorbesc despre a doua repriză, jucătorii s-au luptat, ne-am apărat foarte bine și cred că Botoșani nu a avut ocazii mari până la ultimul minut. O să fie foarte greu. În prima repriză am avut multe ocazii, după primul gol primit am început să jucăm mai în față, am avut penalty, am marcat, dar e greu. Trebuie să ne revenim și să jucăm vineri cu Voluntari cu tot ce avem. Când primești asemenea gol e greu să explici”, a spus Zeljko Kopic la finalul partidei.

Căpitanul lui Dinamo, Răzvan Patriche, a declarat că nu înțelege care este motivul pentru care Dinamo suferă atât de mult în finalurile de meci. A fost al 4-lea meci din ultimele 5 în care echipa lui Kopic ia gol după minutul 90. El crede că echipa lui a luptat și merita să obțină mai mult din acest meci.

„Un meci nebun. Am avut gol, gol anulat, am avut penalty anulat. Am avut om în minus. Am luptat ca nebunii, dar din nou am luat gol. Ceva nu se leagă, dar nu înțeleg ce. La final, nu avem rezultate. Dacă am ști ce se întâmplă, nu am mai fi în situația asta. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit. Eu cred că meritam un punct. Vine Voluntariul acum. Este normal să fie și oboseală, am jucat numai în deplasare. Trebuie să ne revenim cât mai repede. Trebuie să luptăm. Trebuie mai mult. Azi am avut de toate. Din păcate, nu am știut să gestionăm finalul de partidă”, a admis Patriche.