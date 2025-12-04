Dinamo a pierdut , în sala din „Ștefan cel Mare”, partida disputată cu Aalborg în etapa a 10-a din Liga Campionilor, cu scorul de 27-30. Dinamo București rămâne pe penultimul loc în clasament.

Dinamo a jucat ultimul meci din acest an în Liga Campionilor și a încercat să obțină un rezultat pozitiv cu una dintre favoritele la câștigarea trofeului, campioana daneză, Aalborg Handball. În meciul tur, danezii s-au impus cu scorul de 34-28. Nici la retur , dinamoviștii nu au avut mai multe șanse.

În ansamblu, meciul a fost echilibrat, dar micile detalii au făcut diferența, iar danezii și-au construit un avantaj de 3-4 goluri, suficient cât să nu aibă emoții până în final.

Danezii au continuat să conducă meciul, reușind chiar să ajungă la un avans de 5 goluri, 10-15. Pe final de repriză, Dinamo a revenit în joc, dar nu a fost suficient pentru a egala, scorul la jumătatea timpului regulamentar fiind 13-16.

Diferența s-a menținut și pe parcursul reprizei secunde, Dinamo încercând să revină, fără succes. Pe final, danezii au forțat și au ajuns din nou la o diferență de 5 goluri pe tabelă, scorul final fiind 27-30 în favoarea lui Aalborg.

După 10 meciuri, Dinamo este pe locul 7 în grupă, cu două puncte, având o singură victorie și nouă eșecuri. Anterior, campioana României a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin, 28-34 cu Aalborg Handball, 24-28 şi 32-34 cu Industria Kielce, 28-35 şi 29-28 cu HBC Nantes.

După 10 etape, Dinamo ocupă locul 7, cu 2 puncte, iar următoarea partidă va avea loc abia în 19 februarie 2026, pe teren propriu, cu Fuchse Berlin.

Primele două echipe se califică în sferturile de finală ale competiției, în timp ce echipele de pe locurile 3-6 vor juca în play-off.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.