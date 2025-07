Echipa masculină de handbal Dinamo București s-a reunit pentru noul sezon, sub comanda antrenorului portughez Paulo Pereira . Dinamo București a fost campioană în România în ultimele 9 sezoane.

Echipa masculină de handbal Dinamo București, încearcă să facă un pas în plus în Liga Campionilor, acolo unde speră să atingă faza sferturilor de finală. Cu un lot de 21 de jucători, noul antrenor dinamovist, portughezul Paulo Pereira, 60 de ani, venit de la Celje, a spus că va încerca să realizeze ceva „nebunesc” cu Dinamo în Liga Campionilor.

„Nu am ales-o eu pe Dinamo, ea m-a ales pe mine și am acceptat imediat. Știu ce înseamnă Dinamo, joacă și în Liga Campionilor, iar grupul de jucători este bun. A fost o motivație bună ca s-o antrenez pe Dinamo. Ne vom pregăti pentru realizarea obiectivelor, chiar dacă grupa din Liga Campionilor este foarte grea. Nu am vorbit cu jucătorii despre obiectivul din Liga Campionilor, dar vrem să realizăm ceva nebunesc”, a declarat Paulo Pereira.