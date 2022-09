Disputată pentru prima dată sub forma unui turneu Final Four, Supercupa României la volei masculin și-a aflat finalistele. Echipele de volei masculin Dinamo Bucureşti şi Arcada Galaţi vor juca finala Supercupei României, după partidele din semifinale, de luni, cu Steaua Bucureşti, respectiv cu SCM Craiova, la Turneul Final Four de la Constanţa. Turneul s-a desfășurat la Constanța, într-o sală aproape goală.

În prima semifinală, Dinamo Bucureşti s-a impus cu scorul de 3-0 în faţa Steaua Bucureşti.

În cea de-a doua semifinală, Arcada Galaţi a învins foarte greu pe SCM Craiova, cu 3-2. La finalul partidei, Sergiu Stancu, antrenorul Arcada Galați a declarat că echipa este încă foarte departe de forma în care își dorește acesta să fie.

La Turneul Final Four de la Constanţa asistă şi Giani Creţu, câştigător al Ligii Campionilor în 2022 şi declarat cel mai bun antrenor în acest an de către CEV. Finala Supercupei României va avea loc marţi, tot la Constanţa. Competiţia similară feminină va avea loc în 22-23 octombrie, la Mioveni.