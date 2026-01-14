Vești bune pentru două mari echipe de fotbal din România. Dinamo și FC Argeș vor avea stadioane moderne, ridicate la cele mai înalte standarde.

Stadioanele lui Dinamo și FC Argeș intră într-o nouă etapă. Lucrările la arena „Nicolae Dobrin” din Pitești încep pe 19 ianuarie, iar demolarea stadionului Dinamo va debuta o zi mai târziu, potrivit Companiei Naționale de Investiții.

La Pitești, lucrările de demolare ale vechii arene au început în anul 2023 și s-au încheiat în august 2025. Noua arenă ar urma să fie gata pentru utilizare în primăvara anului 2028.

Stadionul va avea 15.200 de locuri și va fi clasificat la 4 stele UEFA, conform standardelor moderne. Arena este proiectată în principal pentru fotbal, dar și pentru alte evenimente (concerte, conferințe). Fiind dotată cu spații de retail, restaurante și zone de servicii pentru public, vestiarele, facilitățile pentru presă și zona de protocol completează „tabloul” noii arene din Pitești.

Proiectul de construcție a stadionului are o valoare de 75 de milioane de euro. Conform datelor făcute publice de municipalitate, contractul are o perioadă de implementare de 96 de luni, din care 7 luni sunt alocate proiectării, 29 de luni execuției, iar 60 de luni reprezintă perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor.

La o zi după evenimentul de la Pitești va începe și demolarea stadionului Dinamo.

Noua arenă va avea 25.059 de locuri. În plus, complexul va dispune de spații complementare pentru sport: săli de box cu trei ringuri, săli de haltere, judo, lupte, gimnastică, fitness și scrimă. De asemenea, vor fi amenajate vestiare și spații conexe pentru personal, cantonamente, spectatori, presă și transmisiuni TV, precum și spații de depozitare.

Complexul va include și alte spații tehnice necesare întreținerii clădirii, dotări sanitare, facilități pentru persoane cu dizabilități locomotorii, peste 300 de locuri de parcare și un hotel cu 40 de camere. Conform CNI, lucrările au o valoare de atribuire de 95 de milioane de euro și o durată totală de 32 de luni, dintre care 7 luni pentru proiectare și 25 de luni pentru execuție, incluzând perioada necesară desființării vechilor construcții de pe amplasament.

Suporterii dinamoviști se vor despărți de vechiul stadion din „Ștefan cel Mare” pe 20 ianuarie, de la ora 12:00, cu prilejul unui eveniment simbolic organizat de Clubul Sportiv Dinamo, care va marca startul lucrărilor de demolare și al construcției viitoarei „Arene Multifuncționale Dinamo”, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri. Termen de inaugurare: 2028.