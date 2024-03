Atât Dinamo, cât și UTA, vor juca fără spectatori următoarele 4 meciuri de pe teren propriu în acest sezon de play-out. Dinamo se află într-o situație ingrată din cauza fanilor, care au provocat daune la partida cu UTA Arad. Fanii celor două cluburi s-au bătut chiar pe gazonul arenei Arcul de Triumf, ceea ce a atras suspendări drastice.

”SC Dinamo 1948 SA vs. AFC UTA Arad – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.e, art. 83.2.f din RD, cu aplicarea art. 42.1, raportat la art. 27 din RD, se sancționează SC Dinamo 1948 SA cu măsura programării meciurilor fără spectatori pentru patru jocuri și penalitate sportivă de 100.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.e și art.83.2.f din RD, cu aplicarea art. 42.1, raportat la art.27 din RD, se sancționează clubul AFC UTA Arad cu măsura programării meciurilor fără spectatori pentru patru jocuri și penalitate sportivă de 100.000 lei”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină.

Pe 8 martie, ultrașii lui Dinamo s-au bătut pe gazonul arenei „Arcul de Triumf” cu cei ai oaspeților, un mixt între arădeni și fani CSA Steaua. Comisia de Disciplină a FRF a anunțat astăzi o sancțiune severă, câte 4 meciuri fără spectatori pentru Dinamo și UTA.

Gruparea bucureșteană a transmis că va contesta decizia. Reacția a venit prin intermediul unui comunicat semnat de Andrei Nicolescu.

„Hotărârea de astăzi a Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal (FRF) reprezintă o palmă dată fotbalului și dărâmă eforturile făcute în ultimii ani de FRF, LPF, deținători de drepturi, cluburi, sponsori, de a readuce publicul pe stadioanele noi construite de CNI, de a crește media de spectatori în fiecare sezon, de a spera că suntem, și cu fotbalul, în Uniunea Europeană. Susținem necondiționat descurajarea oricăror forme de violență pe stadioane și considerăm că prevederile legale și regulamentare trebuie aplicate, direct și proporțional, celor responsabili de comiterea faptelor antisociale. Cu alte cuvinte, toleranță zero! Nu este un limbaj împrumutat din campaniile electorale, este dovada că am avut întotdeauna o conduită corectă și responsabilă, în deplin acord cu legislația și normele de civilizație. Dinamo nu are în spate doar istorie și performanță, Dinamo de astăzi trăiește pentru suporteri. Ne vom căuta dreptatea prin comisii, prin avocați și vom contesta această decizie luată după regulamente rămase de mulți ani în vigoare. Patru etape cu porțile închise înseamnă final de sezon, pentru suporterii noștri, la meciurile disputate pe teren propriu, pe Arcul de Triumf sau pe Arena Națională. Nu este normal, nu este o luptă corectă pentru toate cele 10 echipe de play-out! Interesul legitim al competiției este ca fiecare club să-și poată apăra șansele pe teren, beneficiind de susținerea propriilor fani. Faptele antisociale, văzute de o țară întreagă, nu pot rămâne fără consecințele legale firești. Jandarmii au partea lor de vină, clubul și stewarzii, la fel. Pe lângă sancțiunile individuale dictate împotriva celor direct responsabili, acceptăm suspendarea unor sectoare de tribună, însă nu putem fi de acord cu o interdicție generală, aplicată global fanilor care au respectat normele de comportament în arenele sportive. Ei nu au nicio vină! Urmează opt etape, opt finale în care se poate decide destinul echipei pe termen mediu și lung. Ar fi, însă, injust, ca fanii noștri, celebri în toată lumea pentru pasiune și creativitate, să nu își poată încuraja echipa favorită. Dinamo va lupta cu toate forțele, transparent și regulamentar, pentru dreptul suporterilor noștri de a fi alături de echipă, în tribune, meci de meci”, se arată în comunicatul emis de Dinamo.