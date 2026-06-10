Clubul Sportiv Dinamo București continuă campania masivă de reconstrucție a echipei de volei feminin pentru noul an competițional. După ce au încheiat sezonul trecut pe locul 3 în Divizia A1, oficialii din Capitală își schimbă serios nucleul de jucătoare și dau o lovitură de imagine prin cooptarea în lot a franțuzoaicei Amelie Rotar, o sportivă cu vastă experiență la nivel internațional.

Cea mai recentă achiziție din tabăra dinamovistă este internaționala franceză Amelie Rotar. Jucătoarea în vârstă de 25 de ani și cu o înălțime impresionantă de 1,89 metri a semnat oficial cu formația din Capitală. Rotar vine în România după o perioadă petrecută în Turcia, la clubul Göztepe, și este recunoscută pentru versatilitatea sa din teren. Ea evoluează pe postul de opus, însă poate acoperi cu succes și poziția de extremă. Campionatul României nu îi este deloc străin voleibalistei din Franța, aceasta mai trecând recent pe la Volei Alba Blaj, echipă alături de care a reușit să câștige eventul pe plan intern.

Această mutare strategică vine ca o reacție rapidă din partea conducerii clubului după plecarea principalei marcatoare din sezonul trecut, Radostina Marinova, care a părăsit Dinamo după o evoluție foarte apreciată. Pentru noul sezon, staff-ul tehnic a orchestrat o remaniere profundă a lotului. Pe lângă aducerea lui Rotar, Dinamo a mai confirmat transferurile Georgianei Popa, venită de la formația din Voluntari, și al Petyei Barakova, o jucătoare cu o experiență bogată în competițiile europene. De asemenea, în lot revine Gergana Kyoseva, iar căpitanul echipei, Cristina Miron, și-a prelungit oficial înțelegerea cu gruparea alb-roșie.

Prin această campanie agresivă de achiziții și readucerea în campionatul intern a unor vedete de calibru precum Amelie Rotar, Dinamo București își reconturează complet statutul în prima ligă, anunțând o luptă strânsă pentru supremație în voleiul feminin românesc și oferind fanilor promisiunea unui sezon extrem de disputat.

📸 Foto: preluată de pe pagina oficială de Facebook a CS Dinamo București Volei