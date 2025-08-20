„Câinii roșii” au decis să dispute toate meciurile de pe teren propriu pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării. Un motiv solid pentru care șefii clubului au luat această decizie e gazonul de pe Arenă.

După anii petrecuţi pe arena de la Arcul de Triumf, un conflict de interese între sponsorul lui Dinamo şi cel al Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” a dus la plecarea echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Dinamo a disputat trei meciuri pe teren propriu în acest sezon, cu FC Botoșani, FCSB și UTA Arad. Primul a avut loc pe „Arcul de Triumf”, în timp ce următoarele au avut loc pe Arena Națională.

De asemenea, următorul meci de pe teren propriu, Dinamo – Hermannstadt, programat la finalul lunii august, va avea loc pe cel mai mare stadion al țării.

În plus, dinamoviștii vor reveni pe „Arcul de Triumf” doar în situații excepționale, atunci când Arena nu va fi disponibilă din cauza unor evenimente, așa cum s-a întâmplat și în această vară.

Un motiv solid pentru care șefii clubului au luat această decizie e gazonul de pe Arenă, care se prezintă în condiții excelente pentru stilul de joc al „câinilor”. În schimb, cel de pe „Arc” se află în condiții lamentabile, aspect vizibil sâmbătă, la meciul din Liga 2 dintre CS Dinamo și Steaua.

„Anul ăsta am semnat pentru Arena Naţională. Vrem să stăm departe de conflicte şi, cum e o zonă gri legată de ce se întâmplă pe Arc, legat de numele stadionului, de ce se impune celor care vin să închirieze… sunt zone pe care nu le-am explorat pentru o soluţie. E mai bine să luăm soluţia asta, iar noi vrem să obişuim jucătorii pe o arenă mai mare, fanii să vină pe o arenă mai mare. Anul trecut am suferit mult muscular că am jucat pe un teren mai moale, că era plin de nisip, iar pe jucători i-am solicitat mult. Decizia e bună acum, că evităm o eventuală discuţie care nu-şi are rostul, apoi sunt discuţii despre cost. Suntem acolo la preţ. Preţurile sunt similare, faţă de ce am discutat la Arc şi la Arenă. Ca organizare, ca să avem o variantă optimă pentru stewarzi, dar am început să optimizăm costurile… Nu mai suntem la costurile la care foloseam Arena Naţională de două, trei ori pe sezon. Este o diferenţă legată de potenţialul considerat de primărie referitor la meci. Un meci cu Metaloglobus nu va costa precum unul cu FCSB”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

