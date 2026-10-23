Performanță de gală pentru Dinamo București în Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au zdrobit formația daneză SAH Aarhus în Sala Polivalentă, scor 37-22, bifând cel mai categoric succes din istoria clubului în această competiție. Pentru a merge mai departe, bucureștenii sunt obligați să câștige în ultima rundă și așteaptă un miracol în meciul Barcelonei.

O seară magică în Sala Polivalentă din Capitală, unde Dinamo a realizat imposibilul în runda cu numărul 5 a grupelor Ligii Campionilor. Deși porneau cu șansa a doua în fața danezilor de la SAH Aarhus, handbaliștii antrenați de Dinamo erau condamnați la victorie pentru a păstra vii speranțele calificării în faza următoare. Răspunsul „dulăilor” a fost unul de-a dreptul fulminant, reușind cea mai spectaculoasă și categorică victorie din istoria clubului în cea mai importantă competiție europeană.

Până la această confruntare de poveste, cea mai mare diferență de scor înregistrată de Dinamo în Liga Campionilor fusese de 11 goluri. Aceea data din 20 noiembrie 2019, când bucureștenii treceau de Chekhovskie Medvedi cu scorul de 34-23. Performanța de acum rescrie istoria.

Începutul de meci a aparținut oaspeților, danezii controlând primele minute ale jocului. Dinamo a dat însă semnalul revenirii repede, trecând pentru prima dată în avantaj în minutul 7. Din acel moment, roș-albastrii au controlat ritmul și s-au desprins constant, menținând un ecart de 3 sau 4 goluri până la pauză.

Repriza a doua a fost însă un recital total. Dinamo a zburat pe teren și a marcat aproape la fiecare fază, profitând de prăbușirea totală a danezilor. Apogeul a fost atins în minutul 55, când tabela a arătat o diferență incredibilă de 14 goluri, scor 35-21. Distanța s-a păstrat până la fluierul final, meciul terminându-se 37-22.

Principalii marcatori care au adus acest triumf istoric au fost Iturizza cu 5 goluri, urmat de Vujovic, Buzle, Lenbroch și Langaro, fiecare cu câte 4 reușite. De la oaspeți s-au remarcat doar Rasmussen și Cieslak, ambii cu câte 4 goluri.

Traseul din grupa E a fost unul dificil pentru Dinamo, echipă care acumulase până acum următoarele rezultate: 23-27 cu Montpellier, 25-25 cu SAH Aarhus, respectiv 27-34 și 22-36 în dubla cu gigantul FC Barcelona.

Calificarea se joacă acum la totul sau nimic în ultima etapă. Calculele sunt simple, dar extrem de complicate pe teren. Dinamo are nevoie obligatorie de o victorie uriașă în deplasare cu Montpellier, dar și de un eșec al celor de la Aarhus în fața Barcelonei. Totul se va decide în ultimele 60 de minute ale fazei grupelor.