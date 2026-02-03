Dinamyc Zalău merge în play-off-ul pentru promovare. La prima participare a Dinamycilor în Divizia A, aceștia și-au atins obiectivul și s-au calificat în play off-ul de promovare în Liga Zimbrilor.

S-au disputat partidele ultimei etape din sezonul regulat al Diviziei A de handbal masculin. Opt echipe vor juca mai departe în play-off-ul pentru promovare: primele două clasate din fiecare serie plus cele mai bune două clasate de pe locul 3 (luând în calcul doar rezultatele cu primele două clasate). Cum în seriile A și C, între primele trei clasate se regăsesc echipe fără drept de promovare, clasamentele pentru stabilirea calificatelor în play-off-ul pentru promovare se refac fără rezultatele înregistrate în meciurile cu echipele fără drept de promovare. Astfel, cele 6 echipe clasate pe primele două locuri sunt CSO Teutonii Ghimbav, CSM Odorheiu Secuiesc, Steaua București, CS Medgidia, CSM Făgăraș și CSM Oradea.

CSU Pitești e cea mai bună dintre echipele clasate pe locul 3, datorită victoriei cu CS Medgidia.

Dinamyc Zalău merge de asemenea în play-off-ul pentru promovare la golaveraj, zero puncte în meciurile cu primele două clasate și minus 32, față de minus 38 al celor de la CSU Galați. La prima participare a Dinamycilor în Divizia A, aceștia și-au atins obiectivul și s-au calificat în play off-ul de promovare în Liga Zimbrilor.

În privința celorlalte 13 echipe, participarea acestora la play-out este opțională conform regulamentului și rămâne de văzut câte vor continua.

Prima din cele 14 etape ale play-off-ului pentru promovare ar urma să aibă loc pe 7 februarie.

În play-off se va juca după sistemul „fiecare cu fiecare”, însă echipele din aceeași serie nu vor mai juca între ele.

Dinamyc Zalău începe partea a doua a campionatului de pe locul opt, cu zero puncte, prima poziție fiind ocupată de Steaua București, cu opt puncte. Play-off-ul va începe sâmbătă, 7 februarie, zălăuanii antrenati de Adriana Ștefănescu urmând să evolueze pe terenul formației Teotonii Ghimbav.