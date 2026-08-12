Un mesaj ferm adresat direct guvernanților, chiar de pe noul tronson de autostradă. În cadrul festivității de inaugurare a lotului Zimbor – Poarta Sălajului, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a transmis felicitări constructorului român UMB pentru seriozitate, însă a punctat critic nevoile stringente ale localnicilor. Acesta a lansat o provocare publică ministerului de resort pentru implementarea unei strategii inteligente de fazare a lucrărilor viitoare, menită să protejeze comunitățile locale de calvarul traficului greu.

Dincolo de entuziasmul legitim generat de deschiderea unor noi kilometri de autostradă din județ, realitatea din teren impune decizii rapide din partea Executivului. Prezent la evenimentul de dare în folosință a tronsonului, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a transmis un mesaj scurt, dar extrem de pragmatic, axat pe protejarea cetățenilor și pe eficientizarea șantierelor viitoare.

Șeful administrației județene a lăudat mobilizarea exemplară și seriozitatea constructorului român UMB, subliniind că acest obiectiv este vital pentru întreaga țară. Totuși, acesta a avertizat că proiectul nu trebuie să se oprească aici și a cerut oficialilor de la București o regândire a pașilor următori. Pentru a evita blocarea localităților și crearea unui disconfort major pentru locuitorii din Șimleu Silvaniei și din comunele învecinate, Dinu Iancu-Sălăjanu a propus o soluție tehnică ingenioasă de sectorizare a lucrărilor.

Strategia propusă de președintele Consiliului Județean ar permite darea în folosință a unor segmente importante de drum într-un termen estimat de doar doi ani, lăsând zonele extrem de complexe, cum este structura tunelului, să fie finalizate separat. O astfel de abordare ar prelua rapid fluxul auto masiv și ar salva drumurile locale de la o degradare accelerată.