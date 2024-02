Un document semnat de secretarul de stat din cadrul Ministerului Educației și președinte al Comisiei Naționale de Bacalaureat, arată că diplomele de Bacalaureat vor putea fi eliberate înainte de afișarea rezultatelor finale.

Un document trimis inspectoratelor școlare de Ministerul Educației arată că diplomele de Bacalaureat 2024 pot fi eliberate înainte de afișarea rezultatelor finale, însă doar într-un singur caz.

Anul acesta, diplomele vor putea fi eliberate înainte de afișarea rezultatelor finale. Mai exact, potrivit unui document semnat de Kallos Zoltan, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și președinte al Comisiei Naționale de Bacalaureat, diplomele de Bacalaureat ale elevilor care au trecut examenul și nu au contestat notele pot fi eliberate înainte de publicarea rezultatelor finale, însă acest lucru este posibil doar după încheierea perioadei de contestații. Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un elev trebuie să susțină probele scrise și să fi obținut cel puțin nota cinci la fiecare dintre ele, să aibă o medie generală de minim șase la cele trei probe scrise și să fi trecut sau să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

”Diplomele de Bacalaureat pot fi eliberate, la cerere, candidaților care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea specială mai 2024, sesiunea iunie-iulie 2024, respectiv sesiunea august 2024 și nu au depus contestație, înainte de afișarea rezultatelor finale, dar numai după finalizarea perioadei pentru depunerea contestațiilor”, se arată în documentul Ministerului Educației.

Oficialii de la minister încurajează eliberarea prioritară a diplomelor pentru absolvenții a căror înscriere la facultate este condiționată de prezentarea diplomei de Bac. ”Recomandăm eliberarea, cu prioritate, a diplomei de Bacalaureat candidaților a căror înscriere la instituții de învățământ superior în perioada imediat următoare finalizării examenului de Bacalaureat este condiționată de prezentarea acesteia”, mai arată documentul.

Calendarul examenelor de Bacalaureat 2024, pentru sesiunea iunie-iulie, este următorul: în perioada 3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

În data de 7 iunie 2024 are loc încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a. Apoi, în 17 – 19 iunie 2024 se desfășoară evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, urmate în 19 – 20 iunie 2024 de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B. Între 19 – 21 iunie 2024 se desfășoară evaluarea competențelor digitale – proba D, iar din 25 până în 27 iunie 2024 are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

Prima probă scrisă va fi la data de 1 iulie 2024, respectiv proba la Limba și literatura română, urmată în 2 iulie 2024 de proba obligatorie a profilului și în 4 iulie 2024 de proba la alegere a profilului și specializării. În 5 iulie 2024 va fi susținută proba la Limba și literatura maternă, iar în 8 iulie 2024 va avea loc afișarea rezultatelor la probele scrise, până la ora 12.00, și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00. În perioada 9 – 11 iulie 2024 vor fi rezolvate contestațiile, iar în 12 iulie 2024 va avea loc afișarea rezultatelor finale.