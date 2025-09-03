Ministrul Daniel David le cere directorilor să-i anunțe pe părinți dacă pot sau nu să-și ducă copiii la școală pe 8 septembrie. Ministrul a spus că nu știe cum se vor desfășura activitățile de la începutul anului școlar.

Ministrul Educației a transmis într-un interviu la Antena 3, că responsabilitatea de a-i anunța pe părinți și elevi dacă pot merge la școală pe 8 septembrie le revine directorilor unităților școlare. Daniel David a adăugat că, chiar dacă vor exista profesori care vor boicota începutul anului școlar 2025-2026, vor rămâne suficiente cadre didactice care să-i primească pe elevi. Ministrul a subliniat însă că nu are control asupra tuturor profesorilor din țară și, prin urmare, nu poate spune cu certitudine că toate școlile vor fi deschise, dar se îndoiește că aceștia vor recurge la asemenea gesturi extreme.

Daniel David a spus că el își va duce fetița, care începe clasa a IV-a, la școală începând cu data de 8 septembrie. Întrebat dacă este sigur că vor fi profesori în școală, ministrul a recunoscut că nu știe.

„Nu știu. Dar sunt convins că copiii care merg la școli vor fi primiți în școli. Dacă vreun director responsabil își dă seama că există o astfel de situație va anunța părinții, ceea ce sper să nu fie cazul”, a transmis Daniel David.

Ministrul Educației a precizat că va trimite o adresă tuturor directorilor de școli din țară pentru a le cere să-i informeze pe părinți dacă ziua de 8 septembrie se va desfășura normal sau nu.

„Cred că responsabilitatea asta revine directorilor. Da, mesajul trebuie să fie clar explicit. Cer asta tuturor directorilor și vom trimite și o adresă în acest sens, părinții să știe ce să facă în data de 8. Dar eu cred că indiferent de formele de protest, copiii vor fi primiți în clase, iar apoi pot avea loc diverse forme de protest. (…) Sper să nu ajungem în această situație. Sunt profesori suficienți care să primească copiii, dacă alți profesori aleg să meargă la protest ”, a spus Daniel David.

„Sunt convins că elevii vor fi primiți și așteptați la școli. Cum se vor desfășura efectiv activitățile. Am văzut și intenția sindicatelor de a boicota procesul în diverse forme, dar copiii vor fi așteptați la școală și sunt convins că vor intra în sălile de clase, urmând ca în diverse școli să aibă loc forme diferite de boicot sau să nu existe deloc. (…) Asta cu festivitate sau fără, mesajul transmis ținând cont că suntem în criză fiscal- bugetară, eu am spus că dacă sunt festivități să nu devină festivisme. Fiecare director va stabili ce festivități face, dacă face, dacă copiii intră direct în sala de clasă, asta nu trebuie să spună ministrul.”, a precizat Daniel David.

Ministrul a adăugat că nu știe nici ce se va întâmpla începând de la data de 9 septembrie, având în vedere că liderii de sindicat au avertizat că profesorii vor protesta în mai multe rânduri și anul școlar va fi perturbat.