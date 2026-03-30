Într-un moment în care România se luptă cu un buget întârziat și cu o absorbție a fondurilor din PNRR care bate pasul pe loc, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ales să mute atenția publică spre o retorică șocantă. Acesta a comparat „stabilitatea de dragul stabilității” din actuala guvernare cu regimurile din Coreea de Nord, Rusia sau Belarus.

Sorin Grindeanu zguduie Coaliția cu comparații uluitoare, în timp ce țara așteaptă banii din PNRR.

Miza jocului politic are o dată fixă: 20 aprilie. Atunci, aproximativ 5.000 de social-democrați vor decide viitorul partidului la guvernare. Sorin Grindeanu a fost tranșant: actuala formulă nu mai este o opțiune viabilă. Cele trei drumuri pe care PSD le are în față sunt:

-Ieșirea totală de la guvernare și trecerea în Opoziție;

-O reașezare radicală a raportului de forțe în interiorul Coaliției;

-Rămânerea la guvernare, dar sub o altă formă.

Într-o serie de declarații care au ridicat sprâncene, președintele PSD a respins argumentul stabilității politice ca scuză pentru lipsa de performanță a guvernării. Comparațiile folosite au fost, însă, de-a dreptul extreme.

„În Coreea de Nord e stabilitate, dar nu există prosperitate. Să ai stabilitate doar de dragul stabilității și viața românilor să fie din ce în ce mai rea, ăsta nu e un argument să rămâi într-o coaliție”, a punctat liderul social-democrat, adăugând pe lista „stabilității fără democrație” și Rusia sau Belarus.

Președintele PSD se joacă de-a anticipatele într-o Românie blocată, adusă la limita disperării.

Deși recunoaște că mecanismele constituționale din România fac alegerile anticipate greu de realizat, Sorin Grindeanu nu a ezitat să menționeze acest scenariu ca fiind „mereu pe masă”.

Această deschidere către o criză politică totală vine într-un context economic fragil. În timp ce liderii politici se întrec în metafore despre dictaturi, realitatea de pe teren arată o Românie care a întârziat nepermis de mult cu bugetul și care riscă să piardă miliarde de euro din PNRR din cauza blocajelor administrative.

Este greu de înțeles cum aceste jocuri de imagine și comparațiile cu regimuri totalitare ajută la deblocarea proiectelor de infrastructură sau la creșterea nivelului de trai. Pentru cetățeanul de rând, „prosperitatea” invocată de Grindeanu nu vine din reașezări de coaliție, ci din investiții și stabilitate reală.

În loc de soluții pentru absorbția fondurilor europene, primim amenințări cu ieșirea de la guvernare și pilde despre Coreea de Nord. Pe 20 aprilie, PSD va decide soarta guvernării, dar până atunci, România rămâne captivă într-un haos politic pe care nimeni nu pare grăbit să îl rezolve cu adevărat.

În concluzie, în loc să vină cu soluții concrete pentru dezastrul provocat de scumpirea carburanților care îngroapă economia, Sorin Grindeanu pare mai preocupat să facă ordine în «casa» partenerilor de guvernare, încercând să impună reguli de gospodărire altor partide în timp ce propria guvernare lasă România în derivă, între promisiuni de prosperitate și comparații cinice cu regimuri dictatoriale.