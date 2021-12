Miercuri, 15 decembrie, Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj s-a întâlnit cu primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco, și cu primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr pentru a discuta despre o eventuală colaborare între instituții.

În cadrul discuțiilor au fost abordate proiectele ce pot asigura dezvoltarea durabilă a comunităților.

„Întâlnirile de lucru au avut ca scop identificarea de noi oportunități de colaborare între administrația județeană și administrațiile celor două orașe. Am discutat cu primarul din Jibou despre proiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere și a celei sociale și am constatat cu bucurie disponibilitatea la dialog și deschiderea către colaborare. Tema implementării de investiții comune am abordat-o și cu edilul din Șimleu Silvaniei, unul dintre proiectele pe care dorim le conturăm împreună vizând amenajarea unei platforme industriale în orașul de sub Măgura”, a afirmat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.