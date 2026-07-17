DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

EXTINDERE REȚELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE ÎN LOC. PANIC, ZONA SUB CIMITIR, JUD. SĂLAJ

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Hereclean, loc. Panic, str. Kandia Sikator II, Cimitirului.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul D.J.M. Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09:00 – 14:00, vineri între orele 09:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet https://djmsj.anmap.gov.ro, și la sediul DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Arinilor, nr. 22B, în zilele de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Sălaj