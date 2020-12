Voleiul masculin , dupa un an infierbantat, va intra in vacanta pana la returul din 23 ianuarie 2021. Turneul VI va avea in prim plan evolutia echipei de volei CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau dat fiind faptul ca va disputa toate jocurile pe teren propriu. Se remarca evolutia surprinzatoare a echipei Steaua Bucuresti, oficialii acesteia avand clar ca obiectiv aducerea titlului in Capitala . Se spera ca Bucurestiul sa devina din nou ora exacta in volei.

Echipele cu 8 jocuri sunt Steaua Bucuresti, U Cluj si Unirea Dej. Restul echipelor au 7 jocuri.

Program turneul VI:

11.12.2020 CSMU Craiova- CSM Arcada Galati

CS Unirea Dej- CS U Cluj

CS U V Timisoara- CSA Steaua Bucuresti

12.12.2020 CSM Arcada Galati- CS Stiinta Explorari Baia Mare

CSA Steaua Bucuresti- CS Unirea Dej

SCMU Craiova -CS U V Timisoara

13.12.2020 CSU Stiinta Bucuresti- CSU Brasov

CSM Arcada Galati-CS V U Timisoara

CS U Cluj- CSA Steaua Bucuresti

CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau – CS Dinamo Bucuresti

CS Stiinta Explorari Baia Mare- SCMU Craiova

14.12.2020 CS Dinamo Bucuresti-CSU Brasov

CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau – CSA Steaua Bucuresti

15.12.2020 CSU Stiinta Bucuresti-CS Dinamo Bucuresti

CSU Brasov – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau

Clasament – Steaua 19p din 8 jocuri, Arcada 18 din 7j, Craiova17p din 7j, Zalau 16p din 7j, U Cj 14, Dej14, Dinamo9, Stiinta Buc7, Baia Mare3, Timisoara3, Brasov0puncte.

Noua conducere FR Volei, ridicată la fileu !

Deocamdata deciziile Federatiei Romane de Volei sunt blocate pentru ca dupa alegerile din septembrie 2020 o parte din vechea conducere a dat in judecata noua conducere aleasa. In acest context sunt recunoscuti doar noul Presedinte Alin Cojocaru si cei doi vicepresedinti- Oana Sarb si Mihai Duta , comitetul Director nefiind recunoscut de instanta judecata. Manevrele sunt dirijate din umbra de fostul Presedinte Gheorghe Visan spun cei din fenomen. Ca parte in proces sunt insa Ghe. Peicea, observator FRV si presedinte volei plaja, Nicoleta Iata, fosta antrenoare volei loturi junioare si Viorel Raicu, fondator club Bravo Brasov. Contestatarii reclama dosare candidatura incomplete si modalitatea aleasa de cvorum in privinta dezafilierilor , totusi pe timp de pandemie .