CSM București a anunțat că Djurdjina Jaukovic a fost suspendată o etapă de EHF, după ce a primit cartonaș roșu în partida cu Brest din etapa precedentă a Ligii Campionilor.

CSM București a anunțat, printr-un comunicat, jucătoarea Djurdjina Jauković, va fi absentă la următorul meci din EHF Champions League Women, după ce EHF Court of Handball a decis suspendarea acesteia pentru un meci, în urma cartonașului roșu primit în partida disputată în 8 februarie 2026 împotriva echipei Brest Bretagne Handball.

În minutul 43:41 al partidei, Djurdjina Jauković a fost descalificată direct, iar ulterior a fost deschisă o procedură disciplinară de către EHF Court of Handball. În urma analizei cazului, forul european a hotărât suspendarea jucătoarei pentru un meci, ceea ce înseamnă că aceasta nu va avea drept de joc în partida programată pe 14 februarie 2026 împotriva FTC-Rail Cargo din Uungaria.

Atât sportiva, cât și clubul au transmis puncte de vedere oficiale către Comisia care a analizat cazul, explicând circumstanțele fazei și subliniind lipsa intenției. În declarația sa, Djurdjina Jauković și-a exprimat regretul pentru situația creată și a arătat că incidentul s-a produs într-un context de joc de mare viteză, fără control vizual asupra poziției adversarei. De asemenea, imediat după meci, aceasta și-a cerut scuze personal sportivei adverse, într-un gest de fair-play.

,,Subliniem faptul că atât arbitrii partidei, cât și membrii Comisiei au reținut caracterul neintenționat al faptei. Cu toate acestea, apreciind că acțiunea a avut un caracter periculos și imprudent, membrii EHF Court of Handball au decis aplicarea unei suspendări de un meci. CSM București respectă cadrul regulamentar și deciziile forurilor europene, chiar și în situațiile dificile pentru echipă. În același timp, considerăm important să evidențiem că lipsa intenției a fost confirmată în cadrul procedurii disciplinare, iar incidentul reprezintă un caz izolat în parcursul profesional al jucătoarei noastre. Clubul își reafirmă angajamentul față de valorile handbalului – fair-play, respect și responsabilitate – și își exprimă încrederea deplină în profesionalismul și caracterul Djurdjinei Jauković, ” Comunicatul lui CSM București

CSM București mai are două meciuri în grupa B a Ligii Campionilor: vs. Ferencvaros, pe 14 februarie și vs. Ikast Handbold, pe 21 februarie.