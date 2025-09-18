Marvel este unul dintre cele mai mari studiouri de divertisment din lume . Filmul „Avengers: Doomsday”, anunțat de Marvel pentru finalul anului 2026, ridică mult așteptările fanilor. Producția promite o confruntare uriașă între eroi consacrați și personaje legendare care revin pe marele ecran.

Filmul „Avengers: Doomsday” este programat să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie 2026. Producția se află sub semnătura fraților Anthony și Joe Russo, regizorii care au realizat deja succese uriașe pentru Marvel, care este unul dintre cele mai mari studiouri de divertisment din lume. Marvel este cunoscut atât pentru benzile desenate care au făcut istorie, cât și pentru universul cinematografic ce a cucerit milioane de fani. Scenariul este scris de Stephen McFeely și Michael Waldron, iar coloana sonoră va fi semnată de compozitorul Alan Silvestri.

Una dintre cele mai mari surprize o reprezintă revenirea lui Robert Downey Jr. Actorul nu se întoarce în rolul lui Iron Man, ci îl va interpreta pe Victor von Doom, cunoscut de fani drept Doctor Doom. Această schimbare a stârnit numeroase reacții în rândul publicului și promite o abordare diferită pentru universul Marvel.

Filmările au început în aprilie 2025 la Pinewood Studios, în Anglia, și au continuat cu scene în Bahrain. Producția are planificate mai multe luni de post-producție și filmări suplimentare, semn că Marvel investește masiv în acest proiect.

„Avengers: Doomsday” este poziționat la 14 luni după acțiunea din „Thunderbolts” și pregătește terenul pentru „Secret Wars”, filmul care va închide saga multiversului. Studioul mizează pe această lansare pentru a readuce entuziasmul fanilor la nivelul succesului avut cu „Infinity War” și „Endgame”.