Două mandate de executare a pedepsei închisorii, pentru doi tineri din localitatea Mal, județul Sălaj, au fost puse în aplicare de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

Biroul de presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra faptului că la data de 5 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul celor din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Crasna, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, privind un tânăr de 23 de ani, din localitatea Mal.

Pe numele acestuia, Judecătoria Șimleu Silvaniei a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la un an și 11 luni de închisoare, în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Tot la data de 5 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul celor din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Crasna, a depistat și încarcerat un tânăr de 29 de ani, din localitatea Mal, pe numele căruia Judecătoria Șimleu Silvaniei a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la 2 ani, 3 luni și 20 de zile de închisoare, în regim de detenție, pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației rutiere pe drumurile publice.

Cei doi tineri în cauză au fost predați polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, fiind transferați la Penitenciarul Satu Mare, în vederea executării pedepselor la care au fost condamnați.