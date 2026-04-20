Doi tineri din municipiul Zalău au ajuns în arestul poliției, fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, aceștia ar fi pătruns prin efracție în incinta unei baze sportive din oraș, de unde au sustras mai multe bunuri.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău. Oamenii legii au intrat pe fir după ce administratorul unei baze sportive, un bărbat de 68 de ani, a sesizat faptul că persoane necunoscute au pătruns în incintă prin escaladarea gardului.

Conform informațiilor furnizate de Biroul de Presă al IPJ Sălaj, incidentul a avut loc în data de 6 aprilie. Suspecții au pătruns într-o anexă a bazei sportive, de unde au furat bunuri în valoare de aproximativ 1.300 de lei. În urma cercetărilor amănunțite, polițiștii au reușit identificarea celor doi tineri, iar pe 16 aprilie s-a dispus măsura reținerii lor pentru 24 de ore.

Ulterior, aceștia au fost prezentați magistraților pentru dispunerea măsurilor legale. Cercetările sunt continuate de IPJ Sălaj în vederea recuperării integrale a prejudiciului. Autoritățile precizează că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

