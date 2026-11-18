O femeie și un bărbat din Zalău, pe numele căruia există mandat european de arestare pentru trafic internațional de droguri de mare risc, au fost capturați de polițiști. Cei doi se ascundeau într-o locuință din Cluj-Napoca și au fost ridicați în urma unei descinderi a trupelor speciale.

Captură importantă a polițiștilor din Sălaj și Cluj într-un complex de criminalitate organizată. Două persoane din municipiul Zalău, o femeie de 38 de ani și un bărbat de 31 de ani, pe numele căreia magistrații Tribunalului Cluj emiseră mandat de arestare preventivă în lipsă, mandat european de arestare și cereri de urmărire internațională, au fost depistat într-un apartament din Cluj-Napoca.

Operațiunea a fost realizată de polițiștii de investigație criminală din Cluj, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pe baza informațiilor furnizate de colegii lor din Sălaj. Cei 2 suspecți sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru trafic intern și internațional de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive.

Potrivit anchetatorilor, cei 2 zălăuani ar fi recrutat și finanțat o persoană de 36 de ani pentru a merge în Olanda și a cumpăra stupefiante destinate pieței din Cluj și Sălaj. Cărăușul a fost prins în flagrant la Arad, în timp ce se întorcea într-o țară cu un autocar, având ascunse într-o pernă peste 1 kilogram de substanță psihoactivă și o cantitate de cocaină.

După capturarea la Cluj-Napoca, cei 2 suspectați au fost escortați de jandarmii sălăjeniți în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, urmând să fie prezentate judecătorii din Cluj pentru confirmarea mandatelor de arestare.