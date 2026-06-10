Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj au finalizat o anchetă complexă, dispunând trimiterea în judecată a șase persoane acuzate de multiple infracțiuni grave. Dosarul, care vizează protecția minorilor și combaterea criminalității organizate, a fost înaintat Tribunalului Sălaj pentru soluționare.

Prin rechizitoriul întocmit la data de 30 aprilie 2026, procurorii DIICOT Sălaj au trimis în fața instanței șase inculpați – patru bărbați și două femei – sub acuzații de o gravitate deosebită. Printre infracțiunile reținute în sarcina acestora se numără traficul de minori, violul în formă continuată, pornografia infantilă și determinarea sau înlesnirea sinuciderii.

Investigația a reliefat faptul că, în perioada 2024-2025, mai multe victime minore au fost supuse unor mecanisme de constrângere, amenințare și exploatare. Inculpații sunt acuzați că au profitat de vulnerabilitatea victimelor, utilizând șantajul și violența pentru a le menține într-o stare de dependență. De asemenea, în dosar sunt vizate fapte legate de producerea și deținerea de materiale interzise, precum și acțiuni de influențare a declarațiilor martorilor.

Un aspect tragic al dosarului vizează determinarea unei victime la un gest de autovătămare prin amenințări repetate, situație care a necesitat intervenție medicală de urgență. Cele două femei implicate în dosar, rude ale uneia dintre victime, sunt acuzate de favorizarea făptuitorului după ce ar fi încercat să determine schimbarea depozițiilor în timpul urmăririi penale.

Dosarul se află acum pe rolul Tribunalului Sălaj. Menționăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Finalizarea acestei anchete subliniază eforturile autorităților de a monitoriza și sancționa formele de exploatare a persoanelor vulnerabile, dosarul urmând să parcurgă etapele judiciare prevăzute de lege.