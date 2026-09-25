Polițiștii din Sălaj sunt cu ochii pe cei care distrug mediul înconjurător pentru profit! Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj trage un semnal de alarmă serios și anunță deschiderea unui dosar penal pe numele unor tineri prinși în fapt. Aceștia au incendiat ilegal deșeuri și cabluri pentru a extrage cupru, riscând acum pedepse aspre.

Acțiunile ilegale de valorificare a materialelor neferoase prin metode extrem de nocive pentru mediu rămân în atenția strictă a oamenilor legii. Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a informat public despre o intervenție fermă organizată de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei. În urma unor informații operative privind arderea ilegală a unor deșeuri, echipajele de poliție s-au deplasat rapid în extravilanul localității Pusta. La fața locului, oamenii legii au identificat imediat 2 tineri, ambii având domiciliul în localitatea Pusta. În imediata apropiere a suspecților, polițiștii au descoperit un autoturism abandonat temporar. În urma unui control amănunțit efectuat în interiorul vehiculului, au fost găsite mai multe materiale neferoase, fiind vorba cel mai probabil de cupru, rezultate în urma procesului de ardere a unor cabluri electrice. Totodată, în proximitatea mașinii a fost localizat și focarul în care deșeurile fuseseră incendiate recent.

În urma verificărilor extinse efectuate la fața locului, polițiștii din Șimleu Silvaniei au stabilit că autoturismul aparține unui alt tânăr, în vârstă de 21 de ani, din aceeași localitate. Acesta, la vederea echipajelor de intervenție, ar fi fugit, părăsind în grabă zona respectivă. Din cercetările amănunțite efectuate ulterior de criminaliști, a reieșit clar că persoanele în cauză au incendiat în mod intenționat cablurile cu scopul direct de a îndepărta materialul izolator din plastic. Planul acestora era de a obține metalul curat, pe care ulterior intenționau să îl valorifice ilegal la diverse centre de colectare a fierului vechi pentru a obține sume de bani. Atât materialul neferos rezultat în urma arderii, cât și autoturismul utilizat la transport au fost oficial ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 92/2021 privind regimul deșeurilor. Tinerii sunt acuzați de incendierea oricărui tip de deșeu sau substanță, precum și de eliminarea, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate legal. IPJ Sălaj precizează că cercetările sunt continuate sub directa coordonare a unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale.