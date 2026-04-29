Săptămână agitată pentru polițiștii sălăjeni, care au scos din trafic mai mulți șoferi ce au ignorat complet legea. Recordul negativ îi aparține unui bărbat din Zalău, prins cu o alcoolemie uriașă și fără permis, la volanul unei mașini împrumutate. Nici în județ situația nu a fost mai liniștită, un alt conducător auto fiind depistat sub influența alcoolului pe drumurile naționale.

Primul incident a avut loc sâmbătă noaptea, chiar în municipiul Zalău. În jurul orei 22:00, polițiștii au oprit pentru control un bărbat de 54 de ani. Verificările au scos la iveală o situație revoltătoare: individul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie, iar la testarea cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Problemele nu se opresc aici nici pentru proprietarul mașinii. Un bărbat de 73 de ani este acum cercetat penal pentru că i-a încredințat vehiculul amicului său, deși știa că acesta nu are permis și că a consumat alcool.

Doar jumătate de oră mai târziu, la Racâș, un alt zălăuan de 50 de ani a fost tras pe dreapta de polițiștii din Hida. Acesta conducea pe Drumul Național 1G cu o alcoolemie de 0,87 mg/l în aerul expirat. În ambele cazuri, șoferii au fost conduși la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar polițiștii continuă cercetările în cadrul unor dosare penale care ar putea lăsa drumul liber către închisoare.

Polițiștii sălăjeni fac un apel ferm la prudență și respectarea regulilor, avertizând că responsabilitatea unui șofer corect poate fi spulberată într-o secundă de inconștiența unuia aflat la limita comei alcoolice. Mai mult, autoritățile reamintesc că, potrivit Legii Anastasia, cei care provoacă accidente mortale în timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis, nu mai pot scăpa de închisoare, condamnarea fiind cu executare, fără nicio excepție.