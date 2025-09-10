Printr-un proiect implementat de Consiliul Județean Sălaj și finanțat cu fonduri europene, zece unități de învățământ din Sălaj au primit dotări digitale de ultimă generație pentru laboratoarele de informatică.

Table interactive, laptopuri, tablete grafice, scanere, imprimante, routere și multe alte echipamente IT au ajuns în laboratoarele de informatică ale școlilor gimnaziale din Băbeni, Bălan, Creaca, Dobrin, Lozna, Plopiș, Rus și Zalha, precum și la centrele școlare pentru educație incluzivă din Șimleu Silvaniei și Zalău.

Investiția face parte dintr-un proiect în valoare de 8,7 milioane de lei implementat de Consiliul Județean Sălaj și finanțat cu fonduri europene, prin PNRR, ce asigură dotarea mai multor unități de învățământ cu mobilier modern, materiale didactice și echipamente digitale. În acest fel, elevii și profesorii din județ au acces la resurse care facilitează învățarea interactivă și susțin dezvoltarea competențelor digitale.