David Popovici, sportivul de doar 19 ani, și-a încheiat parcursul la Jocurile Olimpice de la Paris. Aur la 200 de metri liber, bronz în proba de 100 de metri liber, una dominată de chinezul Pan Zhanle. Acesta este bilanțul lui David Popovici la Jocurile Olimpice, el aducând singurele medalii ale României de până acum. La final, a fost autorul unui discurs, pe tema lipsei de investiții în infrastructura sportivă din țară.

După cursa de 100 m, David s-a declarat ușurat că a scăpat de presiune și că va putea, în sfârșit, să viziteze capitala Franței. Totodată, s-a arătat mulțumit de aspectele tehnice ale cursei.

„Nu sunt dezamăgit deloc. Sunt mai liniștit, poate chiar un pic mai fericit decât după aur, pentru că acum mă pot relaxa. Mă voi relaxa complet. Chiar dacă am câștigat aurul, eram cu gândul că trebuie să mă odihnesc, să dorm foarte bine, pentru că urma să am încă o probă olimpică. Dar acum am terminat, pot vizita și eu Parisul. Sunt de atâtea zile aici și nu am văzut nimic, am stat doar baricadat în hotel, pe drumuri și aici. Mă gândesc de luni bune:Oare ce voi face când voi termina?. Parisul m-a tratat foarte frumos și abia aștept să-l vizitez.Obiectivul meu cel mai important a fost să-mi iasă cursele așa cum le-am antrenat și cred că m-am apropiat destul de tare. Sunt mulțumit, iar faptul că am și adunat două medalii mă face și mai fericit. Astăzi dat tot ce aveam mai bun, mai mult nu aveam cum să fac. Cred că mi-au ieșit destul de bine elementele tehnice pe care mă concentram”, a comentat dublul medaliat olimpic.