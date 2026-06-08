Două fetițe de 10 și 11 ani au ajuns la spital în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Dragu. Minorele se deplasau pe o bicicletă în momentul în care au fost izbite de un autoturism condus de o tânără de 19 ani, din comuna Hida.

Evenimentul rutier a avut loc duminică, 7 iunie, în jurul orei 19:45. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat imediat polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hida, alături de echipaje de la Serviciul Rutier.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii, s-a constatat că o tânără de 19 ani, din comuna Hida, conducea un autoturism pe drumul județean 109. La intersecția cu drumul județean 116, spre localitatea Voivodeni, mașina a intrat în coliziune cu o bicicletă pe care se aflau cele două minore din comuna Dragu. În urma impactului, fetițele au suferit mai multe leziuni și au avut nevoie de transport medical de urgență la spital pentru a primi îngrijiri de specialitate. Conducătoarea auto a fost testată de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au precizat că cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor producerii accidentului, lansând totodată un apel preventiv către părinți să își monitorizeze atent copiii și să nu îi lase cu bicicleta pe drumurile publice intens circulate dacă nu cunosc regulile de circulație sau nu au vârsta legală pentru a face acest lucru.