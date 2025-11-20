Un nou proiect a fost finalizat la Cehu silvaniei, acolo unde Consiliul Județean Sălaj a finanțat , printr-un proiect european, construirea a două noi case de tip familial – „Dalia” și „Iris”. Acolo vor locui 24 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani.

Cele două case de tip familial din Cehu Silvaniei – „Dalia” și „Iris”, au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în prezența președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a vicepreședinteui Ioan-Adrian Crișan și a secretarului general al județului, Cosmin-Radu Vlaicu.

Acestea sunt rezultatul unui nou proiect ce a fost finalizat la Cehu silvaniei, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj.

„Bucuria pe care o trăim astăzi ne reamintește cât de mult putem realiza atunci când punem suflet și muncim împreună. Acest proiect, rezultat al colaborării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, CJ Sălaj, Asociația Hepsibah și Complexul de Servicii Sociale, le oferă copiilor un mediu cald și sigur, în care se simt protejați, iubiți și susținuți în dezvoltarea lor, își pot continua studiile și urma visurile. Am încredere că sprijinul și grija pe care le primesc aici îi va ajuta să devină adulți vrednici, încrezători și responsabili, pregătiți să își construiască propriul drum în viață”, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj , Dinu Iancu-Sălăjanu.

Noile case, în care locuiesc 24 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, au fost ridicate în cadrul unui proiect european în valoare de 5 milioane de euro, derulat de Consiliul Județean Sălaj și DGASPC Sălaj. Prin aceeași inițiativă, alte opt astfel de locuințe au fost amenajate în Șimleu Silvaniei, Mirșid, Inău, Crasna și Someș Odorhei.