Selecționata de fotbal a României mai are doar două partide de disputat pentru a se califica la mult râvnitul turneu final. Ultima dată când naționala a fost la EURO s-a întâmplat în 2016, sub comanda lui Anghel Iordănescu.

Selecționata lui Edward Iordănescu mai are doar două partide de disputat. Mai întâi, tricolorii vor face deplasarea în Ungaria pe „Pancho Arena”, pentru meciul contra Israelului. Ulterior, reprezentativa va primi vizita Elveției marți, 21 noiembrie, pe Arena Națională din Capitală. Având în vedere ultimele rezultate ale Israelului, România are nevoie de cel puțin un egal sâmbătă pentru a se califica la mult râvnitul turneu final. Ultima dată când naționala a fost la EURO s-a întâmplat în 2016, sub comanda lui Anghel Iordănescu.

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că UEFA îi va acorda României suma de 10 milioane de euro, dacă se va califica la EURO 2024. Cu două milioane de euro mai mult decât pentru calificarea la Euro 2016. Din această sumă, aproximativ 4 milioane de euro, adică 40% din fondul de premiere alocat de UEFA, va fi distribuită jucătorilor și staff-ului tehnic.

Potrivit site-ului GSP, fotbaliștii vor împărți patru milioane de euro în cazul în care se vor califica la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania. Aceeași sursă a menționat că sumele vor fi diverse, iar tricolorii care au bifat cele mai multe minute în preliminarii pot atinge o sumă aproximativă de 150 de mii de euro.

Până acum, cinci dintre elevii lui Edward Iordănescu au jucat în toate cele opt meciuri din preliminarii. E vorba despre Andrei Burcă, Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu, Denis Alibec și Olimpiu Moruțan. Andrei Vochin a explicat că 7-8% din cele 10 milioane de euro va merge către angajaţii FRF. Astfel, fondul de premiere pentru federali va fi între 700.000 şi 800.000 de euro.

Din cele 10 milioane de euro acordate de UEFA pentru calificarea la Euro 2024, FRF și-ar acoperi și cheltuielile efectuate pentru deplasările naționalei la meciurile din preliminarii și organizarea jocurilor de pe teren propriu. În jur de două milioane de euro.

România va fi la mâna ei pentru a obține mult râvnita calificare la turneul final. Tricolorii se situează în acest moment pe locul doi cu 16 puncte, după opt etape. Echipa lui Edward Iordănescu a înregistrat patru victorii și patru rezultate de egalitate, asemenea elvețienilor.

Calificarea la Euro 2024 ar fi al 5-lea succes din cariera lui Edward Iordănescu. Actualul selecționer și-a îndeplinit obiectivele cu fiecare echipă din România la care a fost lăsat să-și ducă munca până la capăt: Pandurii, Astra, Gaz Metan, CFR Cluj.

Precedenta experiență a lui Edward Iordănescu în campionatul nostru a fost una ciudată, nu poate fi socotită nici reușită, nici ratată. E vorba despre mandatul de la FCSB, desfășurat între august și noiembrie 2021, perioadă în care a bifat rezultate bune: 8 victorii, două remize și o singură înfrângere. N-a avut ocazia să demonstreze dacă poate sau nu să ia titlul cu FCSB, a fost forțat să demisioneze de patronul Gigi Becali, care nu mai suporta să nu se implice activ în viața echipei.