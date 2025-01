Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian și-au egalat cele mai bune rezultate atinse în carieră pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne.

După ce ambele au trecut de turul întâi al Openului Australian în 2022, Ruse și Cristian s-au calificat împreună și în actuala ediție.

Jaqueline Cristian a luptat intens pentru victorie în meciul cu Petra Martic, tranșat după două ore și treizeci de minute de joc, pe când Gabriela Ruse a câștigat cu 6-4, 6-0, în mai puțin de optzeci de minute duelul autohton cu Irina Begu.

„La început a fost destul de strâns, am reușit să servesc mai bine, apoi nivelul a scăzut, nu am mai reușit să servesc la fel ca în primele game-uri. Nu sunt satisfăcută de jocul pe care l-am arătat.Ea nu m-a surprins, știam cum joacă, știam cum să abordez acest meci. Sunt dezamăgită de modul cum am jucat, că nu m-am mișcat cum mi-aș fi dorit.Merg înainte, încerc să iau și lucrurile pozitive. Momentan nu știu ce urmează, o iau pas cu pas și voi vedea care va fi următorul turneu”, a declarat Irina Begu, potrivit eurosport.ro