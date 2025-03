Firstclass Conglomerate US in colaborare cu L’Art Production, firmă organizatoare de evenimente muzicale Americano- română, a organizat un megaconcert de Mărțișor la Oradea Arena. Mii de fani ai muzicii bune au trait momente electrizante.

Oradea Arena a fost locul unde nostalgia anilor ’80-’90 a prins din nou viață la Retro Mania, un eveniment care a reunit artiști legendari ai muzicii disco. Printre aceștia, unul dintre cei mai așteptați invitați a fost Dr. Alban, artistul suedez care a cucerit publicul cu hiturile sale emblematice, precum It’s My Life.

Înainte de concert, Dr. Alban ne-a acordat un interviu în care a vorbit despre relația sa cu fanii din România, dar și despre decizia sa de a urma o carieră muzicală în locul uneia medicale.

Concertul său a fost unul dintre cele mai apreciate momente ale serii. Cei prezenți au avut chiar șansa de a se întâlni cu artistul în culise, în cadrul sesiunii speciale dedicate posesorilor de bilete VIP.

Retro Mania s-a dovedit a fi un adevărat succes, iar Dr. Alban a confirmat încă o dată statutul său de legendă a muzicii dance. Cu un public cald și o energie debordantă, Oradea a demonstrat încă o dată că este un loc special pe harta muzicii retro.

Fiecare moment al megaconcertului oferit de Firstclass Conglomerate US in colaborare cu L’Art Production România, a fost pură magie, iar atmosfera de la Retro Mania a demonstrat, încă o data, că muzica bună nu are vârstă.