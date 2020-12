Fotbalul românesc traversează un nou moment dramatic. Florin Ursu a fost infectat cu COVID și a pierdut lupta cu viața la doar 38 de ani.

Fostul atacant al FC Botoșani, Florinel Ursu, în vârstă de 38 de ani a pierdut lupta cu viața. A fost infectat cu virusul Covid-19. A intrat în stop cardio respirator și nu a mai putut fi salvat.

Ursu era stabilit în Spania de mai mulți ani, avea doi copii și se pare că avea probleme la plămâni. A fost un fotbalist de perspectivă, pe care atât antrenorul de atunci Leo Grozavu, cât și președintele clubului, Cornel Șfaițer, îl vedeau drept un fotbalist care putea să aibă o carieră la un nivel cât mai înalt.

În 2010, Ursu a plecat cu scandal de la Botoșani, acuzându-i pe oficialii moldovenilor că nu au respectat clauzele din contractele jucătorilor.

,,Am primit o veste…Regret dispariția lui! Am vorbit și cu Leo Grozavu dimineață, i-am trimis și lui că am vorbit cu cineva de la Botoșani de la presă și era un copil pe care l-am adus când încă era sub îndrumarea lui Mihai Ciobanu, la Moinești. Un jucător și un suflet curat! Așa, un băiat deosebit. Chiar acum vreo trei ani a fost la un meci la Botoșani și am vorbit cu dânsul și acum un an. M-a mai sunat. Cred că acum un an am vorbit ultima oară, înainte de sărbători, dar nu s-a plâns de nicio problemă de sănătate. Nici ca fotbalist n-a avut. La timpul respectiv, prin 2007-2008, era un jucător care a fost în echipă cu Vașvari, cu Tincu la Botoșani, dar era atunci un jucător important. Îi vedeam un viitor frumos, jucător de reacție! Îmi aduc aminte, era un meci la Galați, am bătut cu 2-0 și a făcut un meci bun. Era un băiat deosebit și am amintiri frumoase legate de el.Un suflet mare și foarte atent. Era familist, avea doi copii și se stabilise în Spania. Repet, la timpul respectiv, chiar îi vedeam o carieră frumoasă, cât a fost la Botoșani. S-a lăsat cam devreme de fotbal și îmi pare rău. Nu știam de problemele de sănătate. Acum trei ani când a fost la Botoșani nu avea probleme. Cu pandemia asta, apar tot felul de astfel de cazuri cu persoane care sunt sănătoase și din păcate se întâmplă tragedii. Sperăm să trecem peste acestă perioadă grea. Mult prea tânăr, o tragedie! Condoleanțe familiei!” a declarat fostul președinte al clubului din Botoșani.