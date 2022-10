Polițiștii din cadrul IPJ Sălaj au desfășurat o serie de acțiuni de prevenție în weekwndul care a trecut. Astfel, aceștia au depistat în trafic persoane care au consumat substanțe psihoactive sau alcool, după care s-au urcat la volan.

Pentru cei mai mulți dintre noi, gândul de a conduce sub influența alcoolului pare o utopie. Nici măcar nu ne putem permite să ne gândim la substanțe psihoactive, acestea fiind interzise de lege. Însă, există și excepții, există persoane pentru care siguranța lor și a celorlalți nu prea contează . Astfel, polițiștii Biroului Rutier Zalău și cei din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au depistat în trafic un bărbat sub influența substanțelor psihoactive și unul sub influența alcoolului.Purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, inspectorul de poliție Ioana Rus, ne-a declarat pentru Sălăjeanul Info: