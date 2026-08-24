Jandarmii sălăjeni au prins în flagrant doi bărbați care dețineau substanțe psihoactive în timpul unui eveniment desfășurat în Poiana Aghireș din Zalău. Substanțele interzise erau ascunse atât asupra suspecților, cât și în interiorul jantei unui autoturism și într-un rucsac aflat pe bancheta din spate.

Jandarmii sălăjeni au descoperit o cantitate importantă de substanțe interzise în cadrul unui eveniment cultural-artistic organizat în Poiana Aghireș, la marginea municipiului Zalău. Totul s-a petrecut în noaptea de 22 spre 23 august, în jurul orei 02:30, atunci când atenția jandarmilor a fost atrasă de comportamentul extrem de agitat al unor persoane aflate în acea zonă.

Oamenii de ordine, care desfășurau misiuni specifice pentru asigurarea siguranței publice la acest eveniment, au observat doi bărbați care staționau în imediata apropiere a unui autoturism. În momentul în care au sesizat prezența echipajelor de jandarmerie, cei doi au manifestat o stare vizibilă de nervozitate, fapt ce a ridicat suspiciuni imediate. Având în vedere această reacție, jandarmii au acționat prompt și au trecut la interceptarea, legitimarea și efectuarea unui control corporal asupra acestora.

În urma verificărilor operative, s-a stabilit că este vorba despre doi bărbați în vârstă de 23, respectiv 36 de ani, domiciliați în municipiile Marghita și Gherla. Suspiciunile inițiale ale forțelor de ordine s-au confirmat rapid, deoarece asupra celor doi indivizi au fost descoperite mai multe substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Cercetările efectuate la fața locului au fost extinse imediat și asupra autovehiculului lângă care se aflau bărbații. Jandarmii au procedat la verificarea mașinii în bazele de date și au stabilit că aceasta aparține unei femei în vârstă de 27 de ani, din municipiul Hunedoara. Ceea ce a urmat la percheziția vehiculului a demonstrat ingeniozitatea la care s-a recurs pentru a disimula drogurile.

O parte din substanțele periculoase fusese ascunsă într-un loc neobișnuit, mai exact în interiorul jantei, chiar sub caroseria autoturismului. Suspecții au sperat că această ascunzătoare improvizată va bloca vigilența forțelor de ordine, însă controlul amănunțit al jandarmilor a scos la iveală pliculețele ascunse. De asemenea, restul substanțelor psihoactive a fost găsit pe bancheta din spate a mașinii, fiind depozitat în interiorul unui rucsac.

Toate substanțele și bunurile identificate în cadrul acestei acțiuni au fost ridicate și confiscate pe loc de către echipajele de intervenție. Aceste probe urmează să fie înaintate în cel mai scurt timp instituțiilor abilitate ale statului, în vederea continuării cercetărilor și expertizării substanțelor. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili proveniența exactă a substanțelor și pentru a trage la răspundere penală persoanele vinovate.